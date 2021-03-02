Botafogo fecha a contratação de Douglas Borges, melhor goleiro do último Carioca

Crédito: Volta Redonda/Divulgação

A meta do Botafogo ganha um reforço. O clube de General Severiano fechou a contratação de Douglas Borges, goleiro de 30 anos que tinha fechado vínculo com o Novorizontino para jogar o Campeonato Paulista. O atleta foi eleito o melhor arqueiro do último Campeonato Carioca, quando atuava pelo Volta Redonda.

O atleta, inclusive, já realiza exames médicos no Estádio Nilton Santos. Sem ainda ter sido anunciado oficialmente, Douglas Borges mantém a forma física nas dependências internas do local antes de se apresentar ao técnico Marcelo Chamusca, quando todas as questões burocráticas estiverem resolvidas. O contrato será de uma temporada.

Com a séria lesão de Gatito Fernández e o problema físico de Diego Cavalieri, a diretoria do Botafogo resolveu buscar outro nome para a posição. Vale ressaltar que o jovem Diego Loureiro terminou a última temporada como titular da meta alvinegra.Douglas Borges foi um dos destaques do Volta Redonda no último Carioca, sendo, eleito, inclusive, como o melhor goleiro da competição. Ele ficou pelo Voltaço em boa parte da última temporada. Na reta final da Série B, atuou pelo CRB, por empréstimo.

O goleiro havia assinado um vínculo com o Novorizontino em fevereiro para a disputa do Campeonato Paulista, que começou no último fim de semana. Quando soube do interesse do Botafogo, contudo, o goleiro negociou a rescisão com a equipe para poder assinar com o clube de General Severiano.