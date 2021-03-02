Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo fecha a contratação de Douglas Borges, melhor goleiro do último Carioca
futebol

Botafogo fecha a contratação de Douglas Borges, melhor goleiro do último Carioca

Jogador de 30 anos, que se destacou pelo Volta Redonda no ano passado, reforça o Alvinegro para a disputa da Série B e já utiliza as dependências do Nilton Santos...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 03:00
Crédito: Volta Redonda/Divulgação
A meta do Botafogo ganha um reforço. O clube de General Severiano fechou a contratação de Douglas Borges, goleiro de 30 anos que tinha fechado vínculo com o Novorizontino para jogar o Campeonato Paulista. O atleta foi eleito o melhor arqueiro do último Campeonato Carioca, quando atuava pelo Volta Redonda.
O atleta, inclusive, já realiza exames médicos no Estádio Nilton Santos. Sem ainda ter sido anunciado oficialmente, Douglas Borges mantém a forma física nas dependências internas do local antes de se apresentar ao técnico Marcelo Chamusca, quando todas as questões burocráticas estiverem resolvidas. O contrato será de uma temporada.
Com a séria lesão de Gatito Fernández e o problema físico de Diego Cavalieri, a diretoria do Botafogo resolveu buscar outro nome para a posição. Vale ressaltar que o jovem Diego Loureiro terminou a última temporada como titular da meta alvinegra.Douglas Borges foi um dos destaques do Volta Redonda no último Carioca, sendo, eleito, inclusive, como o melhor goleiro da competição. Ele ficou pelo Voltaço em boa parte da última temporada. Na reta final da Série B, atuou pelo CRB, por empréstimo.
O goleiro havia assinado um vínculo com o Novorizontino em fevereiro para a disputa do Campeonato Paulista, que começou no último fim de semana. Quando soube do interesse do Botafogo, contudo, o goleiro negociou a rescisão com a equipe para poder assinar com o clube de General Severiano.
Além de Ronald e Pedro Castro, que já foram anunciados, Douglas Borges é o sexto reforço do Alvinegro para a temporada. Além dele, o clube tem acordos encaminhados com o lateral Jonathan, o zagueiro Gilvan e o volante Matheus Frizzo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados