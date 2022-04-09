Botafogo fecha a contratação de atacante boliviano do Crystal Palace

O Botafogo fechou mais um reforço para a temporada. Sebastian Joffre, atacante boliviano de 22 anos, é o novo jogador do Alvinegro. Ele chega por empréstimo junto ao Crystal Palace-ING e vai reforçar, inicialmente, o time principal do Alvinegro. + Botafogo chega a acordo e rescinde o contrato de Luiz Fernando

Joffre é atacante de referência, mas também pode atuar pelos lados. Ele foi adquirido recentemente pelo Crystal Palace e será repassado ao Botafogo, em um "intercâmbio" entre os clubes que John Textor possui ações. O nome foi revelado primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmado pelo LANCE!.

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Apesar de ser desconhecido de boa parte do público brasileiro, Joffre chega de forma inicial para a equipe principal do Botafogo. Se não agradar ou 'sobrar' pela limitação de estrangeiros - apenas cinco podem ser relacionados por partida -, aí sim ele poderá ser colocado no time B do Glorioso.

Com passagem pelo FC Florida, time de desenvolvimento de John Textor, Joffre atuou nas equipes de base do Orlando City-EUA antes de chegar ao Crystal Palace. Agora terá um desafio no Brasil.

É a sétima contratação para o time principal do Glorioso desde a aquisição de John Textor. Antes, Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia, Patrick de Paula, Luís Oyama e Victor Sá chegaram.