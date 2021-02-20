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Botafogo faz sondagem e monitora situação de Edson Cariús, do Fortaleza

Clube de General Severiano busca informações sobre atacante, que deve ser emprestado pelo Leão; empresário afirma que atleta se mostraria interessado...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 17:37

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 17:37
Crédito: Leonardo Moreira/FEC
O Botafogo tem um novo atacante no radar. Trata-se de Edson Cariús, do Fortaleza, que recebeu uma sondagem do clube de General Severiano nos últimos dias. O atleta de 32 anos deve ser emprestado pelo Leão e o Alvinegro monitora a situação do jogador.
Cariús estava emprestado ao Al-Jabalain, da Arábia Saudita, mas teve o vínculo encerrado de forma precoce. O Fortaleza espera emprestá-lo novamente e o Botafogo buscou informações sobre uma possível contratação.
Vale ressaltar, contudo, que nenhum tipo de proposta ou interesse formal foi manifestado pelo Botafogo. Em busca de uma camisa 9, o Alvinegro apenas "colocou" Edson Cariús na lista e pediu informações sobre o atleta ao estafe. O empresário do atacante, Endrigo Thyciano, inclusive, conversou com o LANCE!.
- Existe interesse por parte do clube e do novo treinador Marcelo chamusca, porém nada oficial chegou à mim ou ao Fortaleza, detentor dos direitos do atleta, o qual tem contrato até dezembro. O Botafogo é um time grande, acho que todo atleta tem interesse, com Cariús não seria diferente - afirmou.
Na atual temporada, Cariús marcou quatro gols em 16 partidas disputadas pelo Fortaleza. Além do Botafogo, outros clubes que disputarão a segunda divisão do Campeonato Brasileiro também monitoram a situação do jogador.VELHO CONHECIDO DE CHAMUSCAEdson Cariús já trabalhou com Marcelo Chamusca, novo treinador do Botafogo, no CRB, no segundo semestre de 2019. Na ocasião, o jogador chegou ao time de Alagoas como um dos destaques do Ferroviário, mas não repetiu o desempenho: apenas um gol em doze jogos disputados.
Além de Fortaleza, Ferroviária e CRB, Edson Caríus soma passagens por Floresta-CE, Uniclinic, Alto Santo, Sousa, Iguatu, Coruípe, Quixadá e Barbalha.

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