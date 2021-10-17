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Botafogo faz série de postagens para aniversário de Loco Abreu: 'Ídolo e mestre da cavadinha'

Ex-atacante completou 45 anos neste domingo; nas redes sociais, Alvinegro fez publicações parabenizando o uruguaio, campeão carioca pelo clube em 2010...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 19:56

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 19:56

Crédito: Divulgação / Botafogo
O Botafogo não deixou o aniversário de um dos jogadores mais importantes na história recente do clube passar em branco. O Alvinegro fez uma série de postagens para comemorar os 45 anos de Loco Abreu, completados neste domingo.+ Após 30ª rodada da Série B, Botafogo tem mais de 80% de chance de acesso para a Série A
Desde a manhã, o Botafogo fez publicações em homenagem ao uruguaio, afirmando que o ex-atacante é um ídolo do clube e relembrando o título carioca de 2010, quando ele ficou marcado pela cavadinha em cima do Flamengo na final da Taça Rio.
Os torcedores também entraram na onda, desejando parabéns para o uruguaio nas redes sociais. Loco Abreu é um jogador muito querido pelos botafoguenses.
Fora de campo, vale lembrar, o Botafogo informou recentemente que ainda busca chegar a um acordo para resolver as pendências financeiras que possui com Loco Abreu, mas que não concorda com as cifras pedidas pelos advogados do ex-jogador.

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