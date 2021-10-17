Botafogo faz série de postagens para aniversário de Loco Abreu: 'Ídolo e mestre da cavadinha'

Crédito: Divulgação / Botafogo

O Botafogo não deixou o aniversário de um dos jogadores mais importantes na história recente do clube passar em branco. O Alvinegro fez uma série de postagens para comemorar os 45 anos de Loco Abreu, completados neste domingo.+ Após 30ª rodada da Série B, Botafogo tem mais de 80% de chance de acesso para a Série A

Desde a manhã, o Botafogo fez publicações em homenagem ao uruguaio, afirmando que o ex-atacante é um ídolo do clube e relembrando o título carioca de 2010, quando ele ficou marcado pela cavadinha em cima do Flamengo na final da Taça Rio.

Os torcedores também entraram na onda, desejando parabéns para o uruguaio nas redes sociais. Loco Abreu é um jogador muito querido pelos botafoguenses.