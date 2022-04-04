Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo faz proposta por Victor Cuesta, zagueiro do Internacional

Em busca de zagueiro canhoto, argentino entra na mira do Botafogo, que fez proposta de empréstimo ao Colorado para ter defensor pelo restante da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 18:45

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:45

O Botafogo tem um novo alvo para a zaga: após a chegada de Philipe Sampaio, o Glorioso deve focar os esforços para ter Victor Cuesta. O clube carioca enviou uma proposta de empréstimo ao Internacional e, agora, aguarda a resposta do Colorado.+ Reforços dão nova identidade ao Botafogo; relembre a participação deles pelo futebol brasileiro
A intenção do Alvinegro é ter o argentino por empréstimo até o fim do ano. O molde desejado pelo Botafogo é a liberação gratuita, com o clube arcando a totalidade dos salários. O "Goal" noticiou a negociação primeiramente e o LANCE! confirmou.
O Internacional ficou de responder ainda essa semana. Como a janela de transferências fecha no próximo dia 12, o Botafogo corre contra o tempo para preencher lacunas do elenco e tenta fechar com jogadores da "lista de prioridades" o mais rápido possível.
Victor Cuesta é o zagueiro canhoto que o clube procura - no plantel principal, todos os defensores do Botafogo são destros. O argentino já não é mais unanimidade no Colorado e uma mudança de ares pode ser positiva para todas as partes envolvidas.
A diretoria do Botafogo não tem interesse em fazer um grande investimento em um jogador de 35 anos - por isso o molde de empréstimo. A bola da vez está com o Internacional.
Crédito: Cuesta,zagueirodoInternacional(Foto:RicardoDuarte/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados