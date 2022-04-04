Botafogo faz proposta por Victor Cuesta, zagueiro do Internacional

O Botafogo tem um novo alvo para a zaga: após a chegada de Philipe Sampaio, o Glorioso deve focar os esforços para ter Victor Cuesta. O clube carioca enviou uma proposta de empréstimo ao Internacional e, agora, aguarda a resposta do Colorado.+ Reforços dão nova identidade ao Botafogo; relembre a participação deles pelo futebol brasileiro

A intenção do Alvinegro é ter o argentino por empréstimo até o fim do ano. O molde desejado pelo Botafogo é a liberação gratuita, com o clube arcando a totalidade dos salários. O "Goal" noticiou a negociação primeiramente e o LANCE! confirmou.

O Internacional ficou de responder ainda essa semana. Como a janela de transferências fecha no próximo dia 12, o Botafogo corre contra o tempo para preencher lacunas do elenco e tenta fechar com jogadores da "lista de prioridades" o mais rápido possível.

Victor Cuesta é o zagueiro canhoto que o clube procura - no plantel principal, todos os defensores do Botafogo são destros. O argentino já não é mais unanimidade no Colorado e uma mudança de ares pode ser positiva para todas as partes envolvidas.

A diretoria do Botafogo não tem interesse em fazer um grande investimento em um jogador de 35 anos - por isso o molde de empréstimo. A bola da vez está com o Internacional.