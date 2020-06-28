Botafogo faz proposta por Rafael Forster, zagueiro do Ludogorets

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O Botafogo segue ativo mercado. Com a saída de Joel Carli, a diretoria do Alvinegro busca uma reposição para o argentino. Nos últimos dias, o Comitê Executivo de Futebol fez uma proposta oficial por Rafael Forster, zagueiro de 29 anos que atua no Ludogorets, da Bulgária, clube que Paulo Autuori comandou em 2018.

O nome, aliás, foi uma indicação do próprio treinador. O Botafogo busca um zagueiro canhoto e Autuori, por já ter trabalhado com Rafael, entende que ele pode suprir uma das carências do elenco.

A negociação, contudo, é considerada difícil. Rafael Forster tem mais um ano de contrato com o Ludogorets, que recusou fazer um acordo para liberá-lo sem custos. Desta forma, a possibilidade de contratação por parte do Botafogo diminui. O zagueiro atuou em 18 oportunidades pela equipe búlgara na atual temporada.

Com as dificuldades na negociação, a diretoria do Alvinegro "deixa a fila andar". O Comitê Executivo de Futebol já possui outro zagueiro na lista de desejos. O nome ainda não foi revelado, mas possui características semelhantes: aval de Paulo Autuori e a perna esquerda como dominante.