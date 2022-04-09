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Botafogo faz proposta por Gustavo Sauer, do Boavista-POR, e quer ponta já para o começo do Brasileirão

Botafogo coloca carga final por contratação de brasileiro de 28 anos e tenta convencer clube português por liberação imediata...
LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 15:03

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 15:03

O Botafogo tem um alvo definido para os últimos dias de janela visando a parte ofensiva: Gustavo Sauer. O Alvinegro oficializou uma proposta pelo atacante junto ao Boavista-POR nos últimos dias e tem esperança pela contratação e liberação imediata do jogador de 28 anos. + Botafogo fecha a contratação de atacante boliviano do Crystal Palace
Gustavo Sauer é o ponta-direita que o Glorioso visa para o começo do torneio nacional. O atleta é um dos destaques do Boavista-POR no Campeonato Português, o que dificulta a negociação pela liberação para essa janela, que fecha na próxima terça-feira.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Como a temporada europeia está na reta final, Gustavo Sauer deixaria o Boavista nas últimas rodadas da Liga Portugal. Um dos pontos que o Botafogo coloca à mesa é que a equipe está numa zona intermediária da competição: não é ameaçada por rebaixamento e também não briga por vaga em competições europeias.
O Botafogo havia feito uma proposta por Gustavo Sauer no começo do mês passado - à época, o Boavista recuou os números. Agora, há esperança internamente que a equipe portuguesa aceite o que o Glorioso ofereceu justamente por essa posição. A intenção é ter o jogador em definitivo.
Gustavo Sauer é um dos destaques da Liga Portugal na temporada, com dez gols e sete assistências. Ele não é um ponta driblador e arisco, e sim um jogador que busca construir jogadas partindo do lado do campo. No Brasil, ele atuou em Joinville, Paraná e Metropolitano.
Crédito: GustavoSaueréumdosdestaquesdaLigaPortugal(Foto:Divulgação/Boavista

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