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Botafogo faz primeira consulta formal por Luís Oyama; jogador tem sondagens, mas quer ficar

Alvinegro faz primeira tentativa oficial com o Mirassol com o objetivo de permanecer com o camisa 5, mas conversas são difíceis; meio-campista abre interesse de outras equipes...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 17:47

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 17:47

Luís Oyama é uma das prioridades do Botafogo no mercado. Um dos destaques da equipe na temporada, o meio-campista está emprestado pelo Mirassol até o fim de dezembro e não tem a preferência confirmada para o ano que vem. O Alvinegro contatou o clube paulista de forma oficial em busca da continuação do camisa 5.+ Após título da Série B, elenco do Botafogo valoriza mais de R$ 13 milhões, aponta site
O Glorioso entrou em contato com a equipe paulista e fez uma primeira consulta formal sobre a situação contratual do jogador e o que seria necessário para ele continuar no Rio de Janeiro em 2022. O Mirassol respondeu com os valores e termos que entende como adequados.
Desde então, contudo, o Botafogo ainda não fez um retorno às cifras da equipe paulista. Internamente, o Alvinegro avalia os números e estuda uma forma de tentar convencer o Mirassol para que Oyama permaneça no Estádio Nilton Santos na próxima temporada.Enquanto isso, Oyama se valoriza no mercado. Pela temporada de destaque na Série B do Brasileirão, o camisa 5 recebeu sondagens de outras equipes do Campeonato Brasileiro. A vontade do jogador, contudo, é de ficar no Botafogo - a família do jogador também já havia manifestado o interesse dele em continuar no Alvinegro.
Por força de contrato, o Botafogo tem a prioridade de compra até 31 de dezembro, duração do período de empréstimo do jogador. O Alvinegro ainda não retornou à primeira resposta do Mirassol e não sinalizou com nenhuma proposta oficial para ficar com o atleta.
Luís Oyama fez 31 partidas na Série B, marcando dois gols e dando duas assistências.
Crédito: LuísOyamaemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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