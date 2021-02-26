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Botafogo faz menos de 30 pontos pela primeira vez e tem pior campanha na história do Brasileirão

Rebaixado na 20ª colocação, clube de General Severiano faz pior campanha da história da instituição desde o regulamento de 2006, com 20 clubes e por pontos corridos...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:00

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 00:00
Crédito: (Vítor Silva/Botafogo
Uma campanha para esquecer. A sensação para o botafoguense é de alívio é pela temporada ter acabado. O Botafogo disputou a última rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira e foi derrotado por 2 a 1 pelo Ceará. Desta forma, o clube de General Severiano teve o pior desempenho de sua história na competição na era dos pontos corridos com 20 clubes.
Pela primeira vez, o Botafogo não alcançou 30 pontos no Campeonato Brasileiro. Não à toa, foi rebaixado na última colocação, sendo o primeiro campeão nacional a ocupar este lugar.
A temporada 2021 já começa na próxima quarta-feira para o Botafogo, com o começo do Campeonato Carioca diante do Boavista, às 18h, no Estádio Nilton Santos. É tempo de reconstrução e deixar os números negativos para trás.CAMPANHAS DO BOTAFOGO NO BRASILEIRÃO DE PONTOS CORRIDOS:
• 2006: 12ª colocação – 51 pontos, 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas;• 2007: 9ª colocação – 55 pontos, 14 vitórias, 13 empates e 11 derrotas;• 2008: 7ª colocação – 53 pontos, 15 vitórias, oito empates e 15 derrotas;• 2009: 15ª colocação – 47 pontos, 11 vitórias, 14 empates e 13 derrotas;• 2010: 6ª colocação – 59 pontos, 14 vitórias, 17 empates e sete derrotas;• 2011: 9ª colocação – 56 pontos, 16 vitórias, oito empates e 14 derrotas;• 2012: 7ª colocação – 55 pontos, 15 vitórias, 10 empates e 13 derrotas;• 2013: 4ª colocação – 61 pontos, 17 vitórias, dez empates e 11 derrotas;• 2014: 19ª colocação – 34 pontos, Nove vitórias, sete empates e 22 derrotas;• 2015: Série B;• 2016: 5ª colocação – 59 pontos, 17 vitórias, oito empates e 13 derrotas;• 2017: 10ª colocação – 53 pontos, 14 vitórias, 11 empates e 13 derrotas;• 2018: 9ª colocação – 51 pontos, 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas;• 2019: 15ª colocação – 43 pontos, 13 vitórias, quatro empates e 21 derrotas;• 2020: 20ª colocação – 27 pontos, cinco vitórias, 12 empates e 21 derrotas.

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