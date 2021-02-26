Botafogo faz menos de 30 pontos pela primeira vez e tem pior campanha na história do Brasileirão

Crédito: (Vítor Silva/Botafogo

Uma campanha para esquecer. A sensação para o botafoguense é de alívio é pela temporada ter acabado. O Botafogo disputou a última rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira e foi derrotado por 2 a 1 pelo Ceará. Desta forma, o clube de General Severiano teve o pior desempenho de sua história na competição na era dos pontos corridos com 20 clubes.

Pela primeira vez, o Botafogo não alcançou 30 pontos no Campeonato Brasileiro. Não à toa, foi rebaixado na última colocação, sendo o primeiro campeão nacional a ocupar este lugar.

A temporada 2021 já começa na próxima quarta-feira para o Botafogo, com o começo do Campeonato Carioca diante do Boavista, às 18h, no Estádio Nilton Santos. É tempo de reconstrução e deixar os números negativos para trás.CAMPANHAS DO BOTAFOGO NO BRASILEIRÃO DE PONTOS CORRIDOS: