Botafogo faz homenagem ao dia mundial da luta contra homofobia

Crédito: Divulgação/Botafogo

Nesta segunda-feira, dia 17 de maio, o Botafogo se mostrou engajado em mais um movimento de causas sociais. Assim, por meio de publicações nas mídias do clube, o Alvinegro prestou homenagem a data de hoje: dia mundial da luta contra a homofobia.

> Veja quando será a decisão da Taça Rio contra o VascoNa postagem, o Glorioso relembrou a importância da sociedade apoiar a causa e ratificou que o clube reforça a 'tolerância e liberdade para toda a forma de amor'.

- No Dia Mundial contra a Homofobia, o Botafogo reforça a luta pelo fim do preconceito e prega respeito, tolerância e liberdade para toda a forma de amor - escreveu o Botafogo.