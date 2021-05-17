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futebol

Botafogo faz homenagem ao dia mundial da luta contra homofobia

Glorioso chama atenção para a causa em publicações nas redes sociais...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 17:17
Crédito: Divulgação/Botafogo
Nesta segunda-feira, dia 17 de maio, o Botafogo se mostrou engajado em mais um movimento de causas sociais. Assim, por meio de publicações nas mídias do clube, o Alvinegro prestou homenagem a data de hoje: dia mundial da luta contra a homofobia.
> Veja quando será a decisão da Taça Rio contra o VascoNa postagem, o Glorioso relembrou a importância da sociedade apoiar a causa e ratificou que o clube reforça a 'tolerância e liberdade para toda a forma de amor'.
- No Dia Mundial contra a Homofobia, o Botafogo reforça a luta pelo fim do preconceito e prega respeito, tolerância e liberdade para toda a forma de amor - escreveu o Botafogo.
Veja a publicação abaixo: Vale lembrar que em abril, o clube já havia se manifestado em prol de outra causa social. Àquela altura, as mídias do Alvinegro reforçaram a importância para a sociedade se educar em relação ao dia mundial da conscientização do autismo.

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