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Botafogo faz consulta por Gabriel Pires, que pertence ao Benfica

Meia está emprestado ao Al Gharafa, do Qatar, mas há liberação em caso de proposta que agrade o atleta e a equipe portuguesa; Botafogo ficou de conversar na semana que vem...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 14:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 14:09
Um dos alvos do Botafogo para o meio-campo vem de Portugal. O clube de General Severiano fez uma consulta por Gabriel Pires, meio-campista que pertence ao Benfica e está emprestado ao Al Gharafa, do Qatar. O contato foi feito por pessoas próximas a John Textor, novo investidor do Glorioso, que chegaram ao futebol do Alvinegro.+ Botafogo mira nomes de peso e aguarda 'sinal verde' para oficializar negociações
O contrato do jogador de 28 anos com a equipe asiática termina no meio do ano, mas há uma cláusula de liberação em caso de uma nova proposta que apareça e agrade tanto o atleta quanto o Benfica. O estafe do brasileiro deu sinal verde quanto a possibilidade de retornar ao Brasil.
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Gabriel Pires nasceu no Rio de Janeiro e fez base no Vasco na categoria sub-17. Foi revelado pessoalmente pelo Resende mas saiu para jogar na Europa ainda jovem. Ele vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Brasil.
Até aqui, as relações não passaram de uma mera consulta, mas pessoas do Botafogo ficaram de ter uma conversa formal com os representantes de Gabriel na próxima semana. Isso se dá pela assinatura do contrato mútuo da SAF, que liberou o empréstimo-ponte de R$ 50 milhões e liberou o Botafogo a fazer novos contratos.
Gabriel Pires tem quatro gols e cinco assistências em 11 jogos no Campenato Qatari nessa temporada. Além do Al Gharafa e do Benfica, o jogador soma passagens por Leganés-ESP, Livorno-ITA, Pescara-ITA, Spezia-ITA, Pro Vercelli-ITA e Juventus-ITA.
Crédito: GabrielPirespertenceaoBenfica(Foto:Divulgação/Benfica

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