Botafogo faz consulta e monitora situação de Wellington Paulista, do Fortaleza

Crédito: Divulgação/CBF

O Botafogo pode apostar em um nome conhecido para ser o homem gol na próxima Série B. A diretoria do clube de General Severiano fez consulta e buscou informações sobre a situação de Wellington Paulista, atualmente no Fortaleza, em busca de uma possível contratação para 2021.

O atacante de 37 anos atuou pelo Botafogo em 2008. Naquela temporada, inclusive, Wellington Paulista foi artilheiro e eleito para a seleção do Campeonato Carioca.

Atualmente, Wellington é um dos líderes do elenco do Fortaleza, mas possui contrato apenas até maio de 2021. O futuro do atacante será definido apenas depois do Campeonato Brasileiro, já que o camisa 9 está focado em livrar o Leão de qualquer possibilidade de rebaixamento.Ao ter consultado a situação do atleta, o Botafogo recebeu a resposta de que as negociações só teriam um desfecho - seja positivo ou negativo - quando o Brasileirão acabar. No momento, o estafe de Wellington Paulista está focado apenas na competição nacional.

Mesmo com o bom final de temporada de Rafael Navarro, a diretoria do Botafogo entende que é importante ter um centroavante de experiência para disputar a segunda divisão. Apesar de aparecer como prioridade, o nome de Wellington Paulista pode ser descartado caso haja uma demora nas respostas após o Brasileirão.