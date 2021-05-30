Botafogo faz ação e envia novo uniforme a Rafaella Santos, irmã de Neymar

Crédito: Reprodução / Instagram Rafaella Santos

O Botafogo busca ações de marketing para divulgar o novo uniforme II, na cor preta. Na noite do último sábado, Rafaella Santos, irmã de Neymar, do Paris Saint-Germain, recebeu a camisa com uma mensagem do clube e divulgou nas redes sociais.

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A influenciadora digital publicou um story no próprio perfil do Instagram divulgando a camisa e marcando o perfil do Botafogo. A intenção do clube é propagar a camisa com perfis famosos. Vale lembrar que Rafaella possui 5,5 milhões de seguidores na redes social.