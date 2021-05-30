AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Botafogo faz ação e envia novo uniforme a Rafaella Santos, irmã de Neymar

Alvinegro entra em contato e manda nova camisa II a Rafaella, assumidamente torcedora do clube de General Severiano, que divulga nas redes...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 13:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 13:08
Crédito: Reprodução / Instagram Rafaella Santos
O Botafogo busca ações de marketing para divulgar o novo uniforme II, na cor preta. Na noite do último sábado, Rafaella Santos, irmã de Neymar, do Paris Saint-Germain, recebeu a camisa com uma mensagem do clube e divulgou nas redes sociais.
+ Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo
A influenciadora digital publicou um story no próprio perfil do Instagram divulgando a camisa e marcando o perfil do Botafogo. A intenção do clube é propagar a camisa com perfis famosos. Vale lembrar que Rafaella possui 5,5 milhões de seguidores na redes social.
Essa foi uma das primeiras pessoas famosas a receber a nova camisa. Antes, o Botafogo havia enviado o uniforme a influenciadores digitais famosos dentro da própria torcida - como páginas de Twitter, youtubers etc.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Wellington Várzea Fernandes, de 61 anos, morreu atropelado
Homem morre atropelado ao tentar atravessar a BR 101, em Fundão
Imagem de destaque
Os casos de racismo que mancharam a Copa: 'ele nunca desapareceu'
Imagem de destaque
'Não haverá mais eleições aqui': o discurso de Daniel Ortega que fecha caminho para oposição na Nicarágua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados