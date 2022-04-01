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Botafogo fará jogo-treino contra o Volta Redonda visando preparação para o Brasileirão

Em primeiro 'teste' de Luís Castro, Botafogo vai enfrentar o Volta Redonda no Nilton Santos...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 19:28
Luís Castro terá o primeiro contato do Botafogo dentro de campo. O Alvinegro fará um jogo-treino contra o Volta Redonda às 16h deste sábado no Estádio Nilton Santos. O duelo tem o objetivo de preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro - a estreia é contra o Corinthians, no dia 10.+ Botafogo negocia com Niko Hamalainen, lateral finlandês do QPR
Não haverá a presença de público no Nilton Santos por orientação dos órgãos públicos de segurança. A partida será transmitida na BotafogoTV, canal do clube no YouTube.
Esse será o primeiro teste do treinador português com a equipe do Botafogo. Ele está comandando as atividades desde terça-feira, quando foi apresentado oficialmente.
Sócios-torcedores podem resgatar algumas recompensas para a partida. Torcedores de 12 a 15 anos podem ser gandulas, outros podem acompanhar a atividade dos camarotes do estádio e torcedores que não moram no Rio de Janeiro poderão participar ao vivo da transmissão da BotafogoTV.
Crédito: LuísCastroéotreinadordoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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