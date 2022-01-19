Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo expande parceria e anuncia vendas internacionais na loja virtual

Em parceria com a FutFanatics, Glorioso anuncia que loja virtual vai disponibilizar entregas para quatro continentes diferentes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2022 às 13:30

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 13:30

O Botafogo anunciou que as vendas da loja virtual para fora do Brasil se iniciam nesta quarta-feira. Em nota divulgada no site oficial, o clube expandiu a parceria com a FutFanatics, empresa responsável pela criação da plataforma, para a entrega a dez países espalhados no mundo - como o L! adiantou.+ Marcinho não é mais jogador do Botafogo: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube
Austrália, Canada, China, Grã Bretanha (Escócia, Inglaterra e País de Gales) , Estados Unidos, Hong Kong, Japão e Nova Zelândia serão contemplados com as entregas.
– O papel da loja é fundamental no processo de fortalecimento da marca e este é o primeiro passo na busca pela internacionalização, que será intensificada nos próximos meses. Esperamos ver nossos produtos oficiais espalhados pelo mundo - afirmou Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo.
– É um prazer para nós estar ao lado do Clube neste momento tão importante de sua história, esperamos continuar atendendo a torcida alvinegra da melhor maneira possível agora dentro e fora do nosso país - finalizou André Garcia, Sócio-Diretor da FutFanatics.
O prazo de entrega, como informou o clube, será de quatro a seis dias úteis. O preço do frete vai depender de cada país.
Crédito: (Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados