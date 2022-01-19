Botafogo expande parceria e anuncia vendas internacionais na loja virtual

O Botafogo anunciou que as vendas da loja virtual para fora do Brasil se iniciam nesta quarta-feira. Em nota divulgada no site oficial, o clube expandiu a parceria com a FutFanatics, empresa responsável pela criação da plataforma, para a entrega a dez países espalhados no mundo - como o L! adiantou.+ Marcinho não é mais jogador do Botafogo: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

Austrália, Canada, China, Grã Bretanha (Escócia, Inglaterra e País de Gales) , Estados Unidos, Hong Kong, Japão e Nova Zelândia serão contemplados com as entregas.

– O papel da loja é fundamental no processo de fortalecimento da marca e este é o primeiro passo na busca pela internacionalização, que será intensificada nos próximos meses. Esperamos ver nossos produtos oficiais espalhados pelo mundo - afirmou Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo.

– É um prazer para nós estar ao lado do Clube neste momento tão importante de sua história, esperamos continuar atendendo a torcida alvinegra da melhor maneira possível agora dentro e fora do nosso país - finalizou André Garcia, Sócio-Diretor da FutFanatics.

O prazo de entrega, como informou o clube, será de quatro a seis dias úteis. O preço do frete vai depender de cada país.