Botafogo exige Certificado de Vacinação para pessoas entrarem nas dependências do clube

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O Botafogo segue com medidas para tentar evitar a propagação do coronavírus nas dependências do clube. O Alvinegro anunciou, em comunicado divulgado na noite de terça-feira, que vai exigir o Certificado de Vacinação para qualquer pessoa que entre nas dependências do clube.

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Ou seja, qualquer um que for para o Estádio Nilton Santos, local de treinos e jogos do futebol profissional, General Severiano, sede social, CEFAT, centro de treinamentos da base, Espaço Lonier, futuro CT do clube, ou Caio Martins, sede das equipes mais novas das categorias inferiores, deverá ter se vacinado.A organização do Glorioso se baseou no Decreto Municipal n° 49.335/2021 para colocar essa regra em prática. A exigência passou a valer a partir desta quarta-feira, dia 15 de setembro.