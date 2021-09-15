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Botafogo exige Certificado de Vacinação para pessoas entrarem nas dependências do clube

Alvinegro coloca documento que prova a vacinação contra Covid-19 como regra para qualquer pessoa entrar nas dependências da instituição...
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Publicado em 

15 set 2021 às 17:11

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 17:11

Crédito: Divulgação
O Botafogo segue com medidas para tentar evitar a propagação do coronavírus nas dependências do clube. O Alvinegro anunciou, em comunicado divulgado na noite de terça-feira, que vai exigir o Certificado de Vacinação para qualquer pessoa que entre nas dependências do clube.
+ Botafogo alcança melhor colocação em interações semanais no Twitter na história
Ou seja, qualquer um que for para o Estádio Nilton Santos, local de treinos e jogos do futebol profissional, General Severiano, sede social, CEFAT, centro de treinamentos da base, Espaço Lonier, futuro CT do clube, ou Caio Martins, sede das equipes mais novas das categorias inferiores, deverá ter se vacinado.A organização do Glorioso se baseou no Decreto Municipal n° 49.335/2021 para colocar essa regra em prática. A exigência passou a valer a partir desta quarta-feira, dia 15 de setembro.
"O Botafogo de Futebol e Regatas informa que, a partir desta quarta-feira (15/09/2021), irá efetuar um controle de comprovação de vacinação contra a Covid-19. Em cumprimento ao Decreto Municipal n° 49.335/2021, será exigida a apresentação do Certificado de Vacinação para ingressar nas dependências de todas as sedes do Clube.", escreveu o clube em comunicado no site oficial.

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