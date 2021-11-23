Botafogo estuda colocar Gatito no meio do jogo contra o Guarani, na última rodada da Série B

Uma substituição especial? Com o título da Série B do Brasileirão garantido, o Botafogo estuda colocar Gatito Fernández por alguns minutos na partida contra o Guarani, no próximo domingo, pela última rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.+ Análise: Botafogo não subestima a Série B e chega ao título após ter entendido as próprias limitações

No caso, a ideia seria que o paraguaio entrasse no decorrer da partida - no intervalo, por exemplo -, substituindo Diego Loureiro, titular do Alvinegro durante boa parte da campanha na Série B.

Internamente, essa ideia foi levantada e está sendo discutida. O fato é que há a possibilidade de Gatito Fernández jogar com a camisa pela primeira vez desde setembro de 2020.

O próprio camisa 1 afirmou, após o Botafogo ter conseguido o acesso, que poderia retornar aos gramados ainda no fim desta Série B. O goleiro, que sofreu uma lesão no joelho, ainda está afastado dos gramados porque buscava mais confiança e um contexto melhor para se apresentar.

A partida contra o Bugre será a despedida do Botafogo da temporada 2021. A expectativa é de casa cheia no Estádio Nilton Santos e a cerimônia do título, com os jogadores levantando a taça.