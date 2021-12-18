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Botafogo estreia na Copinha dia 3: saiba horário e onde assistir aos jogos

Alvinegro está no Grupo 14 ao lado de Taubaté, Aparecidense e Petrolina-PE; todas as partidas do Glorioso terão transmissão no Sportv...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 09:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 09:00

O Botafogo começará 2022 com o time sub-20 em busca do primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alvinegro foi sorteado no Grupo 14 da competição, com sede em Taubaté, ao lado do próprio Burro, Aparecidense e Petrolina-PE. Todos os jogos serão no Estádio Joaquim de Morais Filho.+ Identificação e família alvinegra são apostas do Botafogo por Elkeson, que quer participação em marketing
O primeiro compromisso da equipe comandada por Ricardo Resende será no dia 3 de janeiro, uma segunda-feira. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam à chave mata-mata.
A equipe chega para a competição com o título da Copa Rio/OPG, conquistada em novembro, nas costas. O LANCE! mostra os detalhes da agenda do Alvinegro na Copinha.1ª rodada​3 de janeiro - Botafogo x Aparecidense - 15h15 - Onde assistir: SporTV
2ª rodada6 de janeiro - Petrolina-PE x Botafogo - 15h15 - Onde assistir: SporTV
3ª rodada​9 de janeiro - Taubaté x Botafogo - 11h - Onde assistir: SporTV
Crédito: Timesub-20doBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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