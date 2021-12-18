Botafogo estreia na Copinha dia 3: saiba horário e onde assistir aos jogos

O Botafogo começará 2022 com o time sub-20 em busca do primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alvinegro foi sorteado no Grupo 14 da competição, com sede em Taubaté, ao lado do próprio Burro, Aparecidense e Petrolina-PE. Todos os jogos serão no Estádio Joaquim de Morais Filho.+ Identificação e família alvinegra são apostas do Botafogo por Elkeson, que quer participação em marketing