Botafogo estreia com vitória no Campeonato Carioca sub-15; sub-17 empata

Crédito: JB Produções Esportivas

Neste sábado, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, no Centro de Treinamento do clube da Baixada Fluminense, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca sub-15. Fabiano, Rafael Feijão e Kayke marcaram os gols da vitória Alvinegra.

> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo Agora, o time sub-15 do Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 09h, contra a Portuguesa, no CEFAT. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

> Veja a tabela da Série BTambém neste sábado, o Botafogo empatou com o Nova Iguaçu por 2 a 2, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca sub-17, no CT da Laranja Mecânica da Baixada. Leonardo e Gabriel marcaram para o time da casa, enquanto Lucas Vargas (2) fez para o Glorioso.