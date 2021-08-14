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futebol

Botafogo estreia com vitória no Campeonato Carioca sub-15; sub-17 empata

Pelo sub-15, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0; já pelo sub-17, contra o mesmo adversário, o Alvinegro empatou por 2 a 2, mas não conseguiu garantir o ponto extra...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 16:55

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 16:55
Crédito: JB Produções Esportivas
Neste sábado, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, no Centro de Treinamento do clube da Baixada Fluminense, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca sub-15. Fabiano, Rafael Feijão e Kayke marcaram os gols da vitória Alvinegra.
> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo Agora, o time sub-15 do Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 09h, contra a Portuguesa, no CEFAT. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca.
> Veja a tabela da Série BTambém neste sábado, o Botafogo empatou com o Nova Iguaçu por 2 a 2, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca sub-17, no CT da Laranja Mecânica da Baixada. Leonardo e Gabriel marcaram para o time da casa, enquanto Lucas Vargas (2) fez para o Glorioso.
Na disputa de pênaltis pelo ponto extra, contudo, Ruan pegou todos os pênaltis do Botafogo, e o Nova Iguaçu venceu por 2 a 0. Agora, o Alvinegro Carioca volta a campo no próximo sábado contra a Portuguesa, no CEFAT, às 11h, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca sub-17.

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