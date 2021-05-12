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Botafogo estreará na Série B em uma sexta e terá dois dos dez primeiros jogos transmitidos pela TV Globo

Primeira partida do Alvinegro no Brasileirão será no dia 28, diante do Nova Vila; duelos contra Náutico e Vitória serão transmitidos em televisão aberta...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 19:44

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 19:44
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Passos iniciais definidos. A CBF divulgou o calendário das dez primeiras rodadas da Série B do Brasileirão na noite desta quarta-feira. O Botafogo estreará na competição diante do Vila Nova, no dia 28 de maio, uma sexta-feira, no Estádio OBA, em Goiânia.
+ Durcesio envia ofício ao Conselho em que pede reunião para analisar novo acordo do Projeto Botafogo S/A
O Alvinegro terá duas partidas transmitidas em televisão aberta, assim como Vasco e Cruzeiro. Os duelos diante de Náutico, pela 5ª rodada, e contra o Vitória, na 8ª, serão transmitidos pela "TV Globo".
Com um calendário apertado, o Botafogo terá praticamente todas as semanas a partir do começo da semana repleta de jogos. Serão sete compromissos no mês de junho, dois em julho e um em maio, justamente diante do Vila Nova.CALENDÁRIO DO BOTAFOGO​​1ª rodada (28/05)​21h30 - Vila Nova x Botafogo - Onésio B. Alvarenga, Goiânia (GO)
2ª rodada (05/06)​21h - Botafogo x Coritiba - Nilton Santos (Rio de Janeiro)
3ª rodada (13/06)​18h15 - Botafogo x Remo - Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
4ª rodada (17/06)​19h - Londrina x Botafogo - Estádio do Café, Londrina (PR)
5ª rodada (20/06)​16h - Náutico x Botafogo - Aflitos, Recife (PE)
6ª rodada (23/06)19h - Botafogo x CSA - Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
7ª rodada (26/06)16h30 - Sampaio Corrêa x Botafogo - Castelão, São Luís (MA)
8ª rodada (30/06)​21h30 - Botafogo x Vitória - Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
9ª rodada (03/07)16h30 - Avaí x Botafogo - Ressacada, Florianópolis (SC)
10ª rodada (06/07)​21h30 - CRB x Botafogo - Rei Pelé, Maceió (AL)

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