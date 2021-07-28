Botafogo está invicto quando Marco Antônio marca pelo menos um gol

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

O Botafogo ainda não perdeu nenhuma partida quando Marco Antônio marca um gol. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o CSA, na última terça-feira, no Nilton Santos, em jogo válido pela sexta rodada da Série, essa marca, inclusive, aumentou. Abaixo, veja os números.

> ATUAÇÕES: Rafael Navarro comanda a vitória do Botafogo sobre o CSANesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro, Marco Antônio tem três gols marcados. No Botafogo, ele está atrás apenas do artilheiro Chay, que tem seis, e do vice-artilheiro Rafael Navarro, que tem quatro.

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O primeiro gol marcado por Marco Antônio nesta Série B aconteceu na vitória sobre o Coritiba por 2 a 0, em partida válida pela segunda rodada. O segundo ocorreu no empate contra o Avaí por 1 a 1, na nona rodada. Já o terceiro gol foi marcado na última terça-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o CSA, em jogo válido pela sexta rodada.

Essa marca, inclusive, se estende até o Campeonato Carioca. Na competição, Marco Antônio, conseguiu apenas um gol. No entanto, foi justamente na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Nova Iguaçu, no Estádio Elcyr Resende, em partida válida pela sexta rodada da Taça Guanabara.Dessa forma, o Botafogo mostra um excelente aproveitamento quando Marco Antônio balança as redes. No total, são quatro partidas com gols marcados pelo meia. Nelas, são três vitórias, um empate e nenhuma derrota. Inclusive, quando foi apresentado, o camisa 70 já mostrava empolgação e motivação para ajudar o clube de General Severiano a sair da situação que vive hoje.

- O Botafogo é um time gigante, não merece a situação que está hoje, merece estar entre os melhores na Série A. O que me fez vir foi o interesse deles por mim, me querer aqui a qualquer custo, quando meu empresário me ligou não pensei duas vezes. Me motiva muito chegar em um time como esse - disse ele, quando chegou ao clube.