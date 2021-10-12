Botafogo está escalado para enfrentar o Cruzeiro pela Série B; veja o time titular e onde assistir

O Botafogo está escalado para enfrentar o Cruzeiro nesta terça-feira, às 21h30, no Independência, em partida válida pela 30ª rodada Série B do Brasileirão. As novidades são as voltas de Pedro Castro, que está recuperado de lesão, e de Diego Loureiro, que foi liberado pelo Alvinegro para acompanhar o nascimento da filha. > Série B, base e feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semanaDessa forma, o Botafogo está escalado com: Diego Loureiro; Jonathan Lemos, Carli, Kanu e Jonathan Silva; Barreto, Pedro Castro e Chay; Marco Antônio, Warley e Rafael Navarro.