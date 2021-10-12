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Botafogo está escalado para enfrentar o Cruzeiro pela Série B; veja o time titular e onde assistir

As novidades são as voltas de Pedro Castro, que está recuperado de lesão, e de Diego Loureiro, que foi liberado pelo Alvinegro para acompanhar o nascimento da filha...

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 20:36

LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 20:36
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo está escalado para enfrentar o Cruzeiro nesta terça-feira, às 21h30, no Independência, em partida válida pela 30ª rodada Série B do Brasileirão. As novidades são as voltas de Pedro Castro, que está recuperado de lesão, e de Diego Loureiro, que foi liberado pelo Alvinegro para acompanhar o nascimento da filha. > Série B, base e feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semanaDessa forma, o Botafogo está escalado com: Diego Loureiro; Jonathan Lemos, Carli, Kanu e Jonathan Silva; Barreto, Pedro Castro e Chay; Marco Antônio, Warley e Rafael Navarro.
VEJA A FICHA TÉCNICACruzeiro x Botafogo​Data/Hora: 12/10, às 21h30Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA/SP)Onde ver: TV Globo, Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!

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