Botafogo está escalado para enfrentar o Ceilândia-DF, pela Copa do Brasil; saiba onde assistir

O Botafogo está escalado para enfrentar o Ceilândia, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Luís Castro promoveu alterações na equipe, em relação a vitória por 3 a 1 contra o Ceará, no último domingo. Gustavo Sauer será titular e vai estrear com a camisa do Glorioso. Barreto, Del Piage e Matheus Nascimento também começarão entre os 11 iniciais. Confira os 11 titulares do Glorioso:Diego Loureiro; Saravia, Philipe Sampaio, Kanu, Daniel Borges; Barreto, Patrick de Paula, Del Piage; Gustavo Sauer, Matheus Nascimento, Diego Gonçalves.
No banco de reservas, o treinador português terá as seguintes alternativas: Douglas Borges, Igo Gabriel, Tchê Tchê, Chay, Hugo, Lucas Fernandes, Victor Sá, Lucas Piazon, Klaus, Kayque, Vinícius Lopes e Erison.
FICHA TÉCNICACEILÂNDIA X BOTAFOGO
Data-Hora: 20/04/2022, às 21h30Local: Estádio Mané GarrinchaÁrbitro: Braúlio da Silva Machado (FIFA - SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)Onde assistir: Globo, Premiere e SporTV