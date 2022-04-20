Botafogo está escalado para enfrentar o Ceilândia-DF, pela Copa do Brasil; saiba onde assistir

O Botafogo está escalado para enfrentar o Ceilândia, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Luís Castro promoveu alterações na equipe, em relação a vitória por 3 a 1 contra o Ceará, no último domingo. Gustavo Sauer será titular e vai estrear com a camisa do Glorioso. Barreto, Del Piage e Matheus Nascimento também começarão entre os 11 iniciais. Confira os 11 titulares do Glorioso:Diego Loureiro; Saravia, Philipe Sampaio, Kanu, Daniel Borges; Barreto, Patrick de Paula, Del Piage; Gustavo Sauer, Matheus Nascimento, Diego Gonçalves.