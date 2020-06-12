Botafogo equipa Estádio Nilton Santos para luta contra a COVID-19

O zelo do Botafogo no combate ao novo coronavírus é refletido tanto na conduta da diretoria com seus jogadores quanto na forma como tem lidado com o Estádio Nilton Santos. Prevista para esta sexta-feira, chegada do túnel de bio-descontaminação, pelo qual todos os profissionais terão de passar antes de chegarem ao local, é um grande passo no combate à COVID-19.
- Na verdade, o túnel de bio-descontaminação é uma forma de minimizar os riscos do vírus. Sabemos que a COVID-19 fica em superfícies de roupas e de sapatos. Essa prevenção, naturalmente, não significa que seja suficiente para evitar por completo o risco de contaminação. Mas o túnel nos ajudará neste desafio - afirmou o médico do clube, Christiano Cinelli, ao LANCE!.
Anteriormente, o estádio passou por uma sanitização completa, comprovando que nem mesmo a falta de previsão para a retomada de atividades presenciais do elenco faz o Alvinegro descansar. Em relação aos jogadores, nos próximos dias, o departamento médico do clube receberá os resultados dos exames de COVID-19.
- Fizemos os exame sorológicos e o PCR. Em torno de sete dias, teremos um panorama de como estão não só os jogadores mas também os seus respectivos familiares - disse.
Cinelli destacou que, por enquanto, o Botafogo manterá a rotina dos jogadores treinarão em suas residências.
- Nossos preparadores físicos continuarão a passar as atividades, sabendo que cada um deles tem que adaptar o seu espaço para treinamento. Eles têm se manter bem e, principalmente, com saúde - e, assim como os dirigentes do clube, evitou falar em um comparecimento no Estádio Nilton Santos:
- Só voltaremos quando as autoridades derem aval. Não queremos antecipar nada - completou.
O Botafogo mostra que o combate ao novo coronavírus é feito meticulosamente, independentemente de prazos. Afinal, o Nilton Santos será um dos estádios que a Ferj designou para a sequência do Campeonato Carioca (ao lado do Maracanã e São Januário).E MAIS:Botafogo terá tunel de bio-descontaminação contra COVID-19Fernando ou Barrandeguy: a disputa na lateral do Botafogo E MAIS: