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futebol

Botafogo envia proposta para Salomon Kalou, do Hertha Berlin

Alvinegro mira contratação de marfinense já para o começo do Campeonato Brasileiro; força da torcida e relação do atleta com o Brasil podem fazer a diferença...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 16:55
Crédito: Divulgação
O Botafogo mira mais um nome de renome internacional. O plano dos dirigentes do Alvinegro é trazer um jogador para fazer companhia a Keisuke Honda e o alvo da vez é Salomon Kalou, do Hertha Berlin. O Comitê Executivo de Futebol do Glorioso enviou uma proposta para o jogador do Hertha Berlin, da Alemanha, e aguarda resposta.
A negociação está sendo mediada por Marcos Leite, empresário que ajudou na contratação do japonês e nas antigas negociações com Yaya Touré, que não deram certo. O nome de Kalou tem o aval de Paulo Autuori. A informação foi dada primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.
O plano do Botafogo é contar com Kalou ainda para o Campeonato Brasileiro, que pode iniciar em agosto. O marfinense está com contrato acabando no Hertha Berlin e chegaria sem custos. Na minuta apresentada pelo Glorioso, o contrato é de um ano e meio, com validade até dezembro de 2021.
Kalou é casada com uma brasileira, o que pode ajudar na negociação. O atacante recebeu outras sondagens de equipes europeias, mas ainda não se decidiu. Pessoas próximas ao atacante garantem que a pressão da torcida nas redes sociais - como aconteceu com a chegada de Keisuke Honda - podem ajudar o marfinense a decidir pelo Alvinegro.
O jogador tem 34 anos e é conhecido pela passagem no Chelsea, da Inglaterra, onde foi campeão da Liga dos Campeões. Além dos Blues, passou por Feyenoord-HOL, Excelsior-HOL, Lille-FRA e Hertha Berlin. Pela seleção da Costa do Marfim, marcou 28 gols em 97 partidas. E MAIS:

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