Botafogo envia proposta para Salomon Kalou, do Hertha Berlin

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O Botafogo mira mais um nome de renome internacional. O plano dos dirigentes do Alvinegro é trazer um jogador para fazer companhia a Keisuke Honda e o alvo da vez é Salomon Kalou, do Hertha Berlin. O Comitê Executivo de Futebol do Glorioso enviou uma proposta para o jogador do Hertha Berlin, da Alemanha, e aguarda resposta.

A negociação está sendo mediada por Marcos Leite, empresário que ajudou na contratação do japonês e nas antigas negociações com Yaya Touré, que não deram certo. O nome de Kalou tem o aval de Paulo Autuori. A informação foi dada primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.

O plano do Botafogo é contar com Kalou ainda para o Campeonato Brasileiro, que pode iniciar em agosto. O marfinense está com contrato acabando no Hertha Berlin e chegaria sem custos. Na minuta apresentada pelo Glorioso, o contrato é de um ano e meio, com validade até dezembro de 2021.

Kalou é casada com uma brasileira, o que pode ajudar na negociação. O atacante recebeu outras sondagens de equipes europeias, mas ainda não se decidiu. Pessoas próximas ao atacante garantem que a pressão da torcida nas redes sociais - como aconteceu com a chegada de Keisuke Honda - podem ajudar o marfinense a decidir pelo Alvinegro.