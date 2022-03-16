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Botafogo envia proposta a Edinson Cavani e tenta reduzir valores por salário 'dentro da realidade'

Atacante do Manchester United pediu vencimentos perto do que ganha atualmente no Manchester United, algo que o Botafogo não pode pagar; Alvinegro fez contraproposta...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 19:27

Publicado em 16 de Março de 2022 às 19:27

Edinson Cavani é o sonho para ser a "cereja do bolo" na primeira janela internacional do Botafogo. O atacante uruguaio é o grande sonho de John Textor, que não desistiu da contratação do jogador do Manchester United-ING. Os caminhos, porém, não são nada fáceis.+ Pé na porta: Botafogo vai gastar R$ 50 milhões com primeiras contratações para o Brasileirão
Após o primeiro contato, como adiantado pelo LANCE!, Cavani retornou pedindo um salário muito perto dos números que ele ganha atualmente nos Red Devils, o que tornaria o uruguaio o jogador mais bem pago da história do futebol brasileiro. Os números são inviáveis para a realidade do Botafogo mesmo com o aporte financeiro de John Textor.
O Botafogo enviou uma proposta para Cavani na última terça-feira com um salário dentro da realidade do clube, mas tendo adicionais. O projeto também é algo que o Botafogo tenta colocar na mesa para possivelmente convencer o uruguaio, que seria a grande estrela da equipe.
Pelo menos um clube do Campeonato Espanhol e um da MLS (Estados Unidos) estão interessados em Cavani e já iniciaram contatos, mas nada está adiantado. O Botafogo já enviou uma proposta oficial e está na jogada.
Eran Zahavi, israelense do PSV-HOL, é outro nome que o Botafogo monitora para a posição e pode ser esse "nome de impacto" que John Textor quer para reforçar a equipe.
Crédito: EdinsonCavaniéalvodoBotafogo(Foto:DOUGLASMAGNO/AFP

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