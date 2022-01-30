Botafogo enfrenta o Bangu pelo Carioca em busca da primeira vitória no ano

O Botafogo não venceu a primeira do ano. A equipe ficou no empate com o Boavista pelo Campeonato Carioca e o sentimento foi de derrota. Neste domingo, o Alvinegro enfrenta o Bangu no Nilton Santos e tem a chance de conseguir a primeira vitória da temporada. > Botafogo 'Moneyball': com novas pessoas, clube 'se choca' no mercado na busca por jogadores

Enderson Moreira tem uma equipe bem jovem em suas mãos e, por isso, o treinador acredita que ‘ainda tem muito o que ajustar’. Ainda sem Chay, que está em transição de lesão, a posição de meia-atacante ficou com Juninho, jovem de 20 anos, que não empolgou contra o Boavista. Enquanto no ataque, a referência foi Matheus Nascimento, de apenas 17 anos.

Para o duelo com o Bangu, Enderson deve promover mudanças na equipe titular. No ataque, Erison deve assumir o lugar de Matheus Nascimento. O atacante chegou ao clube ainda em janeiro e vai ser relacionado para seu primeiro jogo pelo Botafogo.

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O Bangu promete fazer jogo duro. A equipe comandada pelo ex-jogador Felipe venceu o Fluminense por 1 a 0 na primeira rodada do campeonato. O Tricolor e o Botafogo foram os únicos grandes do Rio que não conseguiram triunfar na primeira partida da temporada. O Vasco bateu o Volta Redonda, enquanto o Flamengo ganhou da Portuguesa-RJ.

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Enderson Moreira renovou seu contrato com o Botafogo e uma das pautas na negociação foi a questão de garantir resultados no início da temporada. Ainda sem a venda da SAF para John Textor, o clube só iria receber recursos no segundo semestre do ano e, assim, não teria como assegurar que o Alvinegro tivesse um elenco competitivo para fazer um bom estadual.

Campeão da Série B pelo Botafogo com uma grande campanha, Enderson precisa fazer um bom Campeonato Carioca para manter a confiança da diretoria e dos torcedores. Agora com o investimento de John Textor, o clube planeja trazer bons reforços, especialmente para o Campeonato Brasileiro.