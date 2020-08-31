Botafogo encara maratona de jogos em setembro e Paulo Autuori manterá rodízio no elenco

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo vai encarar uma maratona de jogos no mês de setembro e o técnico Paulo Autuori já começou a se preparar. No último sábado, diante do Internacional, o treinador poupou Luis Henrique e Honda, aplicando um 'rodízio' que será cada vez mais comum no elenco alvinegro.

Em setembro, o Botafogo terá uma média de um jogo a cada três dias. Serão nove jogos disputados em 28 dias do próximo mês, incluindo a partida remarcada da primeira rodada do Brasileiro contra o Bahia.

O mês também será de jogos decisivos. O Botafogo vai conhecer o adversário na quarta fase da Copa do Brasil na próxima terça-feira, quando haverá o sorteio na sede da CBF às 11h30.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Internacional, Paulo Autuori falou sobre a maratona de jogos que se aproxima e garantiu que é preciso olhar 'além do jogo seguinte'.

– Temos um grupo muito enxuto, com muita juventude e outros com mais experiência. Tenho que junto com a comissão técnica analisar e salvaguardar. O problema não é o jogo seguinte, é o que já está acumulado e o que vai vir pela frente. Setembro será totalmente cheio de jogos, com a partida contra o Bahia atrasada inclusive - disse o treinador.