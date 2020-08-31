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Botafogo encara maratona de jogos em setembro e Paulo Autuori manterá rodízio no elenco

Alvinegro vai disputar nove jogos em 28 dias do próximo mês, incluindo a partida remarcada da primeira rodada do Brasileiro e os dois jogos da Copa do Brasil...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 08:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo vai encarar uma maratona de jogos no mês de setembro e o técnico Paulo Autuori já começou a se preparar. No último sábado, diante do Internacional, o treinador poupou Luis Henrique e Honda, aplicando um 'rodízio' que será cada vez mais comum no elenco alvinegro.
Em setembro, o Botafogo terá uma média de um jogo a cada três dias. Serão nove jogos disputados em 28 dias do próximo mês, incluindo a partida remarcada da primeira rodada do Brasileiro contra o Bahia.
O mês também será de jogos decisivos. O Botafogo vai conhecer o adversário na quarta fase da Copa do Brasil na próxima terça-feira, quando haverá o sorteio na sede da CBF às 11h30.
Em entrevista coletiva após a derrota para o Internacional, Paulo Autuori falou sobre a maratona de jogos que se aproxima e garantiu que é preciso olhar 'além do jogo seguinte'.
– Temos um grupo muito enxuto, com muita juventude e outros com mais experiência. Tenho que junto com a comissão técnica analisar e salvaguardar. O problema não é o jogo seguinte, é o que já está acumulado e o que vai vir pela frente. Setembro será totalmente cheio de jogos, com a partida contra o Bahia atrasada inclusive - disse o treinador.
Confira o calendário de jogos do Botafogo em setembro: Botafogo x Coritiba - 02/09Corinthians x Botafogo - 05/09Athletico-PR x Botafogo - 09/09 Botafogo x Vasco - 13/09 Primeiro jogo da 4ª fase da Copa do Brasil - 16 ou 17/09Botafogo x Santos - 19 ou 20/09 Segundo jogo da 4ª fase da Copa do Brasil - 23/09Atlético-GO x Botafogo - 26/09 Botafogo x Bahia - 29/09

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