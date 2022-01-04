Botafogo encaminha contratação do volante Fabinho, ex-Ceará

O Botafogo está perto de contratar mais um jogador com passagem pelo Ceará: após Klaus, a bola da vez é Fabinho, volante de 35 anos que deixou o Vozão na virada do ano após não renovar com a equipe. O jogador é esperado no Rio de Janeiro ainda essa semana para a realização de exames.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube

As negociações são avançadas e praticamente o resultados das atividades físicas separam Fabinho do acordo com o clube de General Severiano. A notícia foi dada primeiramente pelo "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

Fabinho trabalhou com Enderson Moreira em 2019 e no começo de 2020. O treinador aprova o nome. O jogador é um primeiro volante que tem a marcação como principal virtude.

Por estar livre no mercado, a contratação será sem custos. O jogador vai assinar um vínculo válido por uma temporada com o Botafogo. Além do Ceará, ele também soma passagens por Camboriú, Campinense, Baraúnas, Alecrim, América-RN, Figueirense e Internacional.

Além dele, o Botafogo também está perto do volante Breno, do zagueiro Klaus e dos atacantes Vinícius Lopes e Erison.