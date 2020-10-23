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futebol

Botafogo encaminha contratação de Iván Angulo, ex-Cruzeiro e Palmeiras

Raposa libera atacante e Alvinegro está a pequenos detalhes de formalizar empréstimo do colombiano junto ao Alviverde até o fim do Campeonato Carioca de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 19:48

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 19:48

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Botafogo está por detalhes de fechar com um novo jogador. O clube de General Severiano tem acordo encaminhado com iván Angulo, jogador de 21 anos que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Cruzeiro desde a metade do ano. Ele chegaria cedido até o fim do Campeonato Carioca de 2021.
Iván Angulo havia sido emprestado para o Cruzeiro em janeiro, mas o Palmeiras pediu a devolução do empréstimo com a pandemia do COVID-19. Com o retorno das competições, o colombiano voltou a ser cedido à Raposa, mas a equipe mineira tomou uma punição da Fifa de não poder registrar jogadores por uma dúvida com o Zorya-UCR pela contratação de Willian.
Desta forma, Angulo utilizava as instalações da Toca da Raposa para treinar, mas não esteve inscrito em nenhuma competição do Cruzeiro. Diante deste imbróglio. Luiz Felipe Scolari, novo treinador da equipe, aceitou liberar o jogador para negociar novos ares.
O Botafogo surgiu como interessado e vai dividir salários com o Palmeiras até o período de empréstimo, que será gratuito. Túlio Lustosa, gerente de futebol do Glorioso, está acertando os últimos detalhes com a diretoria do Verdão para fechar a contratação.
Iván Angulo foi revelado pelo Envigado FC, da Colômbia, e foi constantemente convocado para a seleção de base de seu país no ano passado. Na atual temporada, o atacante de 21 anos soma seis jogos.

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