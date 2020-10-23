Botafogo encaminha contratação de Iván Angulo, ex-Cruzeiro e Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Botafogo está por detalhes de fechar com um novo jogador. O clube de General Severiano tem acordo encaminhado com iván Angulo, jogador de 21 anos que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Cruzeiro desde a metade do ano. Ele chegaria cedido até o fim do Campeonato Carioca de 2021.

Iván Angulo havia sido emprestado para o Cruzeiro em janeiro, mas o Palmeiras pediu a devolução do empréstimo com a pandemia do COVID-19. Com o retorno das competições, o colombiano voltou a ser cedido à Raposa, mas a equipe mineira tomou uma punição da Fifa de não poder registrar jogadores por uma dúvida com o Zorya-UCR pela contratação de Willian.

Desta forma, Angulo utilizava as instalações da Toca da Raposa para treinar, mas não esteve inscrito em nenhuma competição do Cruzeiro. Diante deste imbróglio. Luiz Felipe Scolari, novo treinador da equipe, aceitou liberar o jogador para negociar novos ares.

O Botafogo surgiu como interessado e vai dividir salários com o Palmeiras até o período de empréstimo, que será gratuito. Túlio Lustosa, gerente de futebol do Glorioso, está acertando os últimos detalhes com a diretoria do Verdão para fechar a contratação.