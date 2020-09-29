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Botafogo encaminha contratação de atacante para o sub-20, fruto da parceira com o TAC

Cristhian, de 19 anos, chega por empréstimo até o final de 2021; atleta pertence ao Três Passos AC, mesmo clube que tinha a maior parte dos direitos de Luís Henrique...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 13:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 13:41
Crédito: Divulgação
O Botafogo está perto de fechar com mais um reforço para a equipe sub-20. Trata-se de Cristhian, que deve contrato de empréstimo válido até dezembro de 2021. O atleta, que estava no São José-RS, pertence ao Três Passos Atlético Clube, que possui parceria com o Alvinegro.
O TAC, inclusive, esteve envolvido na maior venda de Luís Henrique ao Olympique de Marselha, a maior da história do Botafogo. O clube gaúcho, dono dos direitos econômicos do atacante, levou 60% da transação, com 40% ficando aos cofres do Alvinegro.
Faltam pequenas questões a serem resolvidas antes de finalizar a negociação. O atacante, contudo, já comemorou em uma rede social como se fosse jogador do clube de General Severiano.
- Novo dia, novas oportunidades e novos desafios - comemorou Cristhian, no instagram.
Se confirmada, será a segunda contratação do Botafogo para o time sub-20 em setembro. No começo do mês, o Alvinegro fechou a contratação do zagueiro Ewerton Porto junto ao Mirassol. Como o calendário das categorias de base está cheio por conta da pandemia do novo coronavírus, o clube tenta fortalecer o elenco.

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