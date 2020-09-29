Botafogo encaminha contratação de atacante para o sub-20, fruto da parceira com o TAC

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O Botafogo está perto de fechar com mais um reforço para a equipe sub-20. Trata-se de Cristhian, que deve contrato de empréstimo válido até dezembro de 2021. O atleta, que estava no São José-RS, pertence ao Três Passos Atlético Clube, que possui parceria com o Alvinegro.

O TAC, inclusive, esteve envolvido na maior venda de Luís Henrique ao Olympique de Marselha, a maior da história do Botafogo. O clube gaúcho, dono dos direitos econômicos do atacante, levou 60% da transação, com 40% ficando aos cofres do Alvinegro.

Faltam pequenas questões a serem resolvidas antes de finalizar a negociação. O atacante, contudo, já comemorou em uma rede social como se fosse jogador do clube de General Severiano.

- Novo dia, novas oportunidades e novos desafios - comemorou Cristhian, no instagram.