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Botafogo encaminha acerto com Renzo Saravia e aguarda exames para oficializar contratação

Lateral aceitou condições financeiras propostas, mas clube só vai assinar contrato após ter resultados físicos do argentino; contrato será até o fim do ano, com opção de renovação...

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 18:23
O Botafogo se aproximou da contratação de Renzo Saravia. O lateral-direito aceitou as condições propostas pelo clube e o Alvinegro tem situação encaminhada para a chegada do terceiro reforço na era John Textor. O Glorioso, contudo, ainda não confirma o final feliz nos bastidores.+ Botafogo oficializa interesse e aguarda aval da Fifa para avançar por Vitinho, do Dínamo de Kiev
Isso porque a questão física de Saravia ainda é pauta. O lateral-direito sofreu duas lesões graves nos últimos dois anos e o Glorioso só dará o veredito pela contratação após a realização dos exames, que deverão acontecer no começo da próxima semana.
A parte financeira está acertada. O argentino está a caminho do Rio de Janeiro para se apresentar e realizar esses procedimentos. Se aprovado, tudo será colocado no papel. Até lá, o Botafogo não confirma que tem um terceiro reforço a caminho.
A diretoria não duvida da capacidade técnica de Saravia - inclusive, consideram uma "grande oportunidade" poder contratá-lo de graça, já que deixou o Porto no começo do ano. O Glorioso quer ter certeza que ele está em plena forma física para aguentar o tranco.
Se tudo avançar, o argentino assinará um contrato de nove meses com o Botafogo. Se bater metas pré-estabelecidas o vínculo será automaticamente renovado para a temporada 2023.
Revelado pelo Belgrano-ARG, Saravia também tem passagens por Racing-ARG, Porto-POR e mais recentemente pelo Internacional.
Crédito: RenzoSaravia,alvodoBotafogo,peloInternacional(Foto:RicardoDuarte

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