futebol

Botafogo encaminha acerto com Ramón Díaz para ser o novo técnico

Argentino está livre desde que deixou o Libertad em setembro e é esperado para assinar contrato até sexta-feira; técnico tem passagem por River Plate e seleção do Paraguai...
LanceNet

04 nov 2020 às 19:59

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:59

Crédito: AFP
César Farías já é passado. Diante da indefinição por parte do venezuelano, o Botafogo buscou e possui acordo encaminhado com Ramón Díaz. O argentino é esperado para assinar contrato até a próxima sexta-feira e assinará vínculo até o final de 2021 com o Alvinegro. A notícia foi publicamente primeiramente pelo "Fogão Net" e confirmada pelo LANCE!.
O Botafogo tinha acordo com o atual treinador da seleção da Bolívia, mas a Federação Boliviana de Futebol não queria liberá-lo de forma imediata, apenas após o dia 17, quando terminasse a Data Fifa. Assim, Túlio Lustosa, diretor de futebol, agiu rápido e buscou Ramón Díaz.
Agora, o clube corre contra o tempo para oficializar o acordo. As pendências burocráticas foram normalizadas e o Botafogo quer que o argentino chegue ao Brasil o quanto antes para assinar o contrato. Se depender da diretoria, ele já treina a equipe contra o Bahia, no próximo fim de semana, pelo Brasileirão.
O último trabalho de Díaz foi no Libertad, equipe que saiu em setembro. No Paraguai, levou a equipe à fase de oitavas de final da Taça Libertadores. Livre no mercado, chega dentro da realidade do clube de General Severiano

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

