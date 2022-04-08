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Botafogo encaminha a contratação de Victor Cuesta, do Internacional

Clubes chegam a conclusão de negócio e apenas detalhes burocráticos separam final feliz; vontade do zagueiro argentino era de atuar no Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 01:18

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 01:18

Pequenos detalhes separam Victor Cuesta do Botafogo. O clube carioca encaminhou a contratação do zagueiro do Internacional na noite desta quinta-feira e as últimas operações burocráticas separam a contratação de um final feliz.O argentino vai assinar por empréstimo até o fim de 2022. O Alvinegro pagará o custo de todos os vencimentos do jogador durante o período.
A vontade do defensor em defensor em jogar no Botafogo foi importante para o andamento das negociações. Havia um impasse entre Internacional e o Glorioso, algo que foi colocado para trás diante do desejo de Cuesta, que perdeu espaço no Colorado nos últimos jogos.
Com tudo caminhando de forma lógico, o argentino é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ele será um reforço já para esta janela e ficará à disposição de Luís Castro para o começo do Brasileirão.
Crédito: VictorCuesta,doInternacional,estápertodoBotafogo(Foto:RicardoDuarte/Internacional

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