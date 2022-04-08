Botafogo encaminha a contratação de Victor Cuesta, do Internacional

Pequenos detalhes separam Victor Cuesta do Botafogo. O clube carioca encaminhou a contratação do zagueiro do Internacional na noite desta quinta-feira e as últimas operações burocráticas separam a contratação de um final feliz.O argentino vai assinar por empréstimo até o fim de 2022. O Alvinegro pagará o custo de todos os vencimentos do jogador durante o período.

A vontade do defensor em defensor em jogar no Botafogo foi importante para o andamento das negociações. Havia um impasse entre Internacional e o Glorioso, algo que foi colocado para trás diante do desejo de Cuesta, que perdeu espaço no Colorado nos últimos jogos.

Com tudo caminhando de forma lógico, o argentino é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ele será um reforço já para esta janela e ficará à disposição de Luís Castro para o começo do Brasileirão.