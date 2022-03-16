Botafogo encaminha a contratação de Patrick de Paula, do Palmeiras

É questão de tempo para Patrick de Paula ser jogador do Botafogo. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acenou positivamente com a transferência e o negócio está encaminhado.+ Pé na porta: Botafogo vai gastar R$ 50 milhões com primeiras contratações para o Brasileirão

O Botafogo vai pagar 6 milhões de euros (R$ 33,8 milhões, na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador. Há uma cláusula de compra de mais 20% dos direitos por 2,5 milhões de euros (R$ 14 milhões) por mais 20% em caso de metas individuais batidas.

A negociação foi considerada como positiva pelas três partes. O Botafogo, que precisa de um volante; por Patrick de Paula, que quer voltar a atuar regularmente; e para o Palmeiras, que precisa equilibrar os cofres e está negociando um atleta fora dos planos de Abel Ferreira.

Botafogo e Palmeiras, agora, resolverão as últimas partes do contrato para a liberação de Patrick de Paula, que reforçará o Glorioso já para o Campeonato Brasileiro. Ele será a maior contratação da história do Alvinegro.

O jogador ficou animado e já havia aceitado a proposta do Glorioso pela possibilidade de jogar regularmente e ser protagonista do novo projeto do clube, liderado por John Textor.