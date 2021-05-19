Botafogo encaminha a contratação de Luís Oyama, do Mirassol

Crédito: Foto: Divulgação/Ponte Preta

O Botafogo achou o meio-campista que tanto procurava. O clube de General Severiano encaminhou a contratação de Luís Oyama, do Mirassol, que deve chegar ao Alvinegro por empréstimo até o final da Série B. Apenas detalhes burocráticos separam a negociação de um final feliz.

O Alvinegro tinha interesse no meio-campista desde o mês passado, mas esperou o Mirassol encerrar a participação no Campeonato Paulista para intensificar as conversas. A negociação avançou nos últimos dias e o atleta já está resolvendo datas e formas de chegar no Rio de Janeiro.

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Luís Oyama chega com a expectativa de ser uma "certeza" para a volância, uma posição marcada pela inconsistência durante a temporada 2021. Vale lembrar também que Luiz Otávio, atleta do setor, deixará o Alvinegro no fim do mês.