Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo encaminha a contratação de Luís Oyama, do Mirassol

Detalhes separam o negócio de um final feliz para o Botafogo, que intensificou a procura e interesse pelo meio-campista nos últimos dias...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 15:06
Crédito: Foto: Divulgação/Ponte Preta
O Botafogo achou o meio-campista que tanto procurava. O clube de General Severiano encaminhou a contratação de Luís Oyama, do Mirassol, que deve chegar ao Alvinegro por empréstimo até o final da Série B. Apenas detalhes burocráticos separam a negociação de um final feliz.
O Alvinegro tinha interesse no meio-campista desde o mês passado, mas esperou o Mirassol encerrar a participação no Campeonato Paulista para intensificar as conversas. A negociação avançou nos últimos dias e o atleta já está resolvendo datas e formas de chegar no Rio de Janeiro.
+ Mesmo com a defesa menos vazada, 45,45% dos gols que o Botafogo sofreu no Carioca saíram de falhas
Luís Oyama chega com a expectativa de ser uma "certeza" para a volância, uma posição marcada pela inconsistência durante a temporada 2021. Vale lembrar também que Luiz Otávio, atleta do setor, deixará o Alvinegro no fim do mês.
O atleta foi um dos destaques do Mirassol no Campeonato Paulista. O meio-campista jogou a última Série B pela Ponte Preta, também por empréstimo junto ao Mirassol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados