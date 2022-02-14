Botafogo emplaca uma de suas maiores séries de vitórias sobre o Vasco na história

Vasco e Botafogo fizeram, neste domingo, o clássico da rodada no Campeonato Carioca. E deu Glorioso, mais uma vez. Com um gol de Erison, ainda no primeiro tempo, o Alvinegro bateu o rival por 1 a 0 e emplacou a sua quarta vitória seguida no confronto, algo que não acontecia desde 2013.
A equipe de General Severiano já havia levado a melhor no segundo jogo da decisão da Taça Rio 2021, ganhando também pelo placar mínimo. Nos pênaltis, no entanto, Vanderlei brilhou e a assegurou o título para São Januário - o Cruz-Maltino tinha vencido o primeiro duelo pelo mesmo resultado. Na Série B do ano passado, o Botafogo se manteve melhor e, além de conseguir o acesso - diferente do Vasco -, triunfou nos dois duelos - 2 a 0 no 1º turno e 4 a 0 no 2º.
Essa já é uma das maiores sequências de vitórias do time no clássico em todos os tempos. O recorde alvinegro é de cinco jogos, marca obtida duas vezes pelo clube na história: entre 1965 e 1966 e nos anos de 1995 e 1996. A série mais longa, porém, pertence aos vascaínos, que entre 1992 e 1993 bateram o rival em seis partidas consecutivas.
ATUAL SÉRIE DE VITÓRIAS DO BOTAFOGO SOBRE O VASCO
-22/05/2021 - Vasco 0x1 Botafogo- 31/07/2021 - Botafogo 2x0 Vasco- 07/11/2021 - Vasco 0x4 Botafogo- 13/02/2021 - Vasco 0x1 Botafogo
SÉRIE DE VITÓRIAS DO BOTAFOGO SOBRE O VASCO NA DÉCADA DE 60
- 04/12/1965 - Botafogo 2x1 Vasco- 27/03/1966 - Botafogo 3x0 Vasco- 27/08/1966 - Botafogo 2x0 Vasco- 07/09/1966 - Botafogo 2x1 Vasco- 25/10/1966 - Botafogo 2x1 Vasco
SÉRIE DE VITÓRIAS DO BOTAFOGO SOBRE O VASCO NA DÉCADA DE 90
- 26/11/1995 - Botafogo 2x0 Vasco- 17/02/1996 - Botafogo 5x3 Vasco- 24/03/1996 - Botafogo 3x2 Vasco- 26/05/1996 - Botafogo 1x0 Vasco- 14/07/1996 - Botafogo 2x0 Vasco