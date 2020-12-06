Botafogo empata com Vasco na primeira final do Carioca Sub-20

Crédito: Decisão será no domingo que vem, no Estádio Nivaldo Pereira - Reprodução Twitter - Botafogo

Neste domingo, Botafogo e Vasco empataram em 1 a 1, no CEFAT, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Sub-20. Gabriel Pec, do Cruz-Maltino e Wesley, do Glorioso, marcaram os gols da partida.

A decisão será no domingo que vem, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Ninguém leva vantagem, quem vencer será o campeão.