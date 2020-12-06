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Botafogo empata com Vasco na primeira final do Carioca Sub-20

Gabriel Pec, do Cruz-Maltino e Wesley, do Glorioso, marcaram os gols da partida...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 17:18

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 17:18

Crédito: Decisão será no domingo que vem, no Estádio Nivaldo Pereira - Reprodução Twitter - Botafogo
Neste domingo, Botafogo e Vasco empataram em 1 a 1, no CEFAT, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Sub-20. Gabriel Pec, do Cruz-Maltino e Wesley, do Glorioso, marcaram os gols da partida.
A decisão será no domingo que vem, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Ninguém leva vantagem, quem vencer será o campeão.
As equipes agora voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Botafogo recebe o Sport na quarta-feira, às 15h, no CEFAT, tentando voltar ao G-8. Por outro lado, buscando se afastar das últimas posições, o Vasco encara o América-MG, na segunda-feira, no Nivaldão.

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