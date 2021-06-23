Botafogo e Vasco empatam em jogo adiado da quarta rodada da Taça Guanabara Sub-20

Em partida adiada da quarta rodada da Taça Guanabara Sub-20, Botafogo e Vasco empataram por 1 a 1, na tarde desta quarta-feira, no Cefat, em Niterói. O Gigante da Colina abriu o placar com Marlon Gomes aos 22, enquanto o Glorioso deixou tudo igual com Ênio, aos 34, ambos ainda no primeiro tempo.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Na tabela, o Cruz-Maltino segue na terceira posição com 12 pontos, e o Alvinegro é apenas o décimo, com quatro, porém com dois jogos a menos. As partidas foram adiadas em virtude das finais da Copa do Brasil da categoria realizadas nos último domingos, e vencida pelo Coritiba, nos pênaltis.
O próximo compromisso do Botafogo será no sábado diante do Volta Redonda, às 15h, no CT Carvalheiras, em jogo adiado da quinta rodada da Taça Guanabara Sub-20. Os Meninos da Colina entram em campo no mesmo dia, mas às 10h, contra o Bangu CT do Artsul, pela sétima rodada.
Pelo Campeonato Brasileiro da categoria, o Vasco estreia no sábado, diante da Chapecoense, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira. O Botafogo, por sua vez, encara o Grêmio, no domingo, às 15h, no Hélio Dourado.