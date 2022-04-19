Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo é recebido com festa da torcida em Brasília antes de jogo da Copa do Brasil
futebol

Botafogo é recebido com festa da torcida em Brasília antes de jogo da Copa do Brasil

Torcida vai para hotel que a equipe está localizada para receber jogadores antes de duelo contra o Ceilândia; Luís Castro é o mais aclamado pelos botafoguenses...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 19:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 19:49
A torcida do Botafogo teve uma calorosa recepção na chegada à Brasília, entre o fim da tarde e o começo da noite desta terça-feira. Cerca de 100 torcedores foram ao hotel que o Glorioso está hospedado para tirar fotos e aplaudir a equipe.+ Perda de três titulares, 'novo time' e contra-ataque: como o Ceilândia chega para enfrentar o Botafogo
O Alvinegro enfrenta o Ceilândia às 21h30 desta quarta-feira no Estádio Mané Garrincha. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil - o Glorioso entrou neste estágio por ter sido campeão do Brasileirão no ano passado.
Luís Castro foi o mais procurado pela torcida. O treinador português parou para tirar fotos e dar autógrafos. A torcida também cantou músicas e vibrou com a chegada da equipe.
O Botafogo retorna ao Mané Garrincha pela primeira vez desde 2019.
Crédito: LucasPiazoncomatorcidadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados