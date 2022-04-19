Botafogo é recebido com festa da torcida em Brasília antes de jogo da Copa do Brasil

A torcida do Botafogo teve uma calorosa recepção na chegada à Brasília, entre o fim da tarde e o começo da noite desta terça-feira. Cerca de 100 torcedores foram ao hotel que o Glorioso está hospedado para tirar fotos e aplaudir a equipe.+ Perda de três titulares, 'novo time' e contra-ataque: como o Ceilândia chega para enfrentar o Botafogo

O Alvinegro enfrenta o Ceilândia às 21h30 desta quarta-feira no Estádio Mané Garrincha. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil - o Glorioso entrou neste estágio por ter sido campeão do Brasileirão no ano passado.

Luís Castro foi o mais procurado pela torcida. O treinador português parou para tirar fotos e dar autógrafos. A torcida também cantou músicas e vibrou com a chegada da equipe.

O Botafogo retorna ao Mané Garrincha pela primeira vez desde 2019.