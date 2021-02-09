Botafogo e Palmeiras trocam papelada, e João Vítor Fubá está a caminho do Verdão

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Agora é oficial: João Vítor Fubá será jogador do Palmeiras. Após chegar a um acordo com o Botafogo, antigo clube do atleta, o Verdão recebeu, na tarde desta terça-feira, os documentos necessários para entrar com a regularização do meio-campista nos registros da CBF.A intermediação entre as equipes foi feita pelo escritório Brazil4You. João Vítor Fubá, com passagens pelas seleções de base, deixou o Botafogo por não ter um acordo sobre o contrato profissional. O Palmeiras sondou a situação do atleta e o contratou.

Inicialmente, o Verdão levaria Fubá sem custos. O Botafogo, contudo, entrou no circuito exigindo algum tipo de compensação financeira. O Palmeiras ofereceu 10% dos direitos do jogador, mas a presença de Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, e Marcos Bonfim, executivo da Brazil4You, foram essenciais para que o clube de General Severiano ficasse com 25% - 20% pelo acordo e 5% pelo mecanismo de solidariedade.O nome de João Vítor Fubá deve ser publicado no BID (Boletim Informativo Diário) até esta quarta-feira, já que o Palmeiras tem em mãos todos os documentos necessários. O jogador já treinava nas dependências da equipe paulista há praticamente um mês.