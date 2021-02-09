Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo e Palmeiras trocam papelada, e João Vítor Fubá está a caminho do Verdão
futebol

Botafogo e Palmeiras trocam papelada, e João Vítor Fubá está a caminho do Verdão

Após deixar o Botafogo por falta de acordo, jovem promessa assina contrato com a equipe paulista; clube de General Severiano manterá percentual de futura venda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:44

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:44

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Agora é oficial: João Vítor Fubá será jogador do Palmeiras. Após chegar a um acordo com o Botafogo, antigo clube do atleta, o Verdão recebeu, na tarde desta terça-feira, os documentos necessários para entrar com a regularização do meio-campista nos registros da CBF.A intermediação entre as equipes foi feita pelo escritório Brazil4You. João Vítor Fubá, com passagens pelas seleções de base, deixou o Botafogo por não ter um acordo sobre o contrato profissional. O Palmeiras sondou a situação do atleta e o contratou.
Inicialmente, o Verdão levaria Fubá sem custos. O Botafogo, contudo, entrou no circuito exigindo algum tipo de compensação financeira. O Palmeiras ofereceu 10% dos direitos do jogador, mas a presença de Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, e Marcos Bonfim, executivo da Brazil4You, foram essenciais para que o clube de General Severiano ficasse com 25% - 20% pelo acordo e 5% pelo mecanismo de solidariedade.O nome de João Vítor Fubá deve ser publicado no BID (Boletim Informativo Diário) até esta quarta-feira, já que o Palmeiras tem em mãos todos os documentos necessários. O jogador já treinava nas dependências da equipe paulista há praticamente um mês.
O Botafogo, portanto, ficará com um quarto de qualquer venda futura que o Palmeiras fizer envolvendo João Vítor Fubá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados