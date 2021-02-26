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futebol

Botafogo e Nova Iguaçu caminham para a renovação de Kayque

Clube de General Severiano abre conversas e tem até domingo para exercer opção de renovação do meio-campista; desejo de equipe carioca é que atleta continue no Glorioso...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 19:35

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 19:35

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo tem o desejo de manter um jogador que pode ser útil e aparecer com frequência no elenco durante a próxima Série B. O Alvinegro iniciou conversas e está em um estágio avançado para renovar o empréstimo de Kayque, de 20 anos, junto ao Nova Iguaçu.O meio-campista chegou ao clube de General Severiano no meio do ano passado para reforçar o time sub-20. O atual contrato de empréstimo com o Alvinegro acaba no próximo domingo, justamente a data que a diretoria tem para exercer uma opção de renovação. O LANCE! apurou que o desfecho do negócio deve ser realizado até este sábado.
O desejo da diretoria do Nova Iguaçu é que Kayque continue no Botafogo, então há reciprocidade na negociação, o que deve resultar em um final feliz para o Alvinegro.Por mais que o negócio esteja caminhando bem, vale ressaltar, contudo, que o martelo ainda não foi batido. Quando confirmado, o contrato de empréstimo de Kayque será renovado até o dia 31 de dezembro, que diz respeito ao fim da temporada.
O Botafogo terá até esta data para exercer uma função de compra de R$ 300 mil, adquirir 50% dos direitos econômicos de Kayque - a outra metade ficaria com o próprio Nova Iguaçu - e ter o meio-campista de forma definitiva.
Kayque atuou nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, com o Botafogo já rebaixado, e deixou uma boa impressão. A tendência é que o treinador Marcelo Chamusca o utilize com mais frequência a partir do Carioca.

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