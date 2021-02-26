Botafogo e Nova Iguaçu caminham para a renovação de Kayque

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo tem o desejo de manter um jogador que pode ser útil e aparecer com frequência no elenco durante a próxima Série B. O Alvinegro iniciou conversas e está em um estágio avançado para renovar o empréstimo de Kayque, de 20 anos, junto ao Nova Iguaçu.O meio-campista chegou ao clube de General Severiano no meio do ano passado para reforçar o time sub-20. O atual contrato de empréstimo com o Alvinegro acaba no próximo domingo, justamente a data que a diretoria tem para exercer uma opção de renovação. O LANCE! apurou que o desfecho do negócio deve ser realizado até este sábado.

O desejo da diretoria do Nova Iguaçu é que Kayque continue no Botafogo, então há reciprocidade na negociação, o que deve resultar em um final feliz para o Alvinegro.Por mais que o negócio esteja caminhando bem, vale ressaltar, contudo, que o martelo ainda não foi batido. Quando confirmado, o contrato de empréstimo de Kayque será renovado até o dia 31 de dezembro, que diz respeito ao fim da temporada.

O Botafogo terá até esta data para exercer uma função de compra de R$ 300 mil, adquirir 50% dos direitos econômicos de Kayque - a outra metade ficaria com o próprio Nova Iguaçu - e ter o meio-campista de forma definitiva.