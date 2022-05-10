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Botafogo é multado por incidente envolvendo árbitro em jogo com Flamengo no Carioca

Por unanimidade, Botafogo é multado em R$ 5 mil após a torcida ter arremessado objetos na direção do árbitro Grazianni Maciel Rocha em derrota em fevereiro...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 19:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 19:14
O Botafogo foi multado em R$ 5 mil pelo TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro) por um incidente no jogo contra o Flamengo no Campeonato Carioca, ainda em fevereiro. Na ocasião, a torcida do Alvinegro arremessou objetos na direção do árbitro Grazianni Maciel Rocha e chegou a acertar um dos assistentes na cabeça com uma lata de cerveja.+ Erison, do Botafogo, fica atrás apenas de Haaland nas pesquisas em site de transferências
O clube foi indiciado pelo episódio após ter sido citado pelo árbitro na súmula da partida. O julgamento ocorreu nesta terça-feira e o Alvinegro foi multado de forma unânime. O Glorioso poderia ter perdido até dez mandos de campo pelo artigo 213 do CBJD.
De acordo com o documento divulgado pela Ferj, o Botafogo apresentou a identificação dos quatro infratores que arremessaram os objetos, registro de ocorrência, ata de assentada e plano de segurança da partida. Esses fatores ajudaram para o clube tomar a menor punição possível.
+ Botafogo se mantém neutro sobre Liga, quer diálogo e revisão de valores
O Botafogo tem dez dias para pagar o valor da multa. Desta forma, o clube segue intacto com os mandos de campo para o Campeonato Carioca do ano que vem.
Crédito: ÁrbitroGrazianniMacielRocha(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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