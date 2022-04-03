'Botafogo é minha responsabilidade': John Textor compara relação do clube carioca com Crystal Palace

Desde que adquiriu a SAF do Botafogo, John Textor está cada vez mais presente no dia a dia do clube. Agora, o americano acompanha o Crystal Palace mais como um torcedor e volta suas atenções para o Glorioso. Em entrevista ao jornal 'O Globo', o emprestário argumentou a diferença na relação entre os times e afirmou que o Alvinegro é a sua responsabilidade. – Eu posso (o Crystal Palace) curtir como torcedor, fico animado com isso, mas ninguém me chama para tomar muitas decisões lá. E eu posso simplesmente aproveitar. Não é como sua esposa: você pode ter dois amores neste mundo. Mas o Botafogo é minha responsabilidade, muito mais do que o Crystal Palace é agora - disse Textor.
O americano ainda costuma interagir com o torcedor nas redes sociais, seja respondendo as mensagens ou seja colocando o nome do clube ao lado do nome.
John Textor efetuou uma revolução desde que assumiu o futebol do Botafogo. Já gastou quase R$50 milhões em reforços, contratou o técnico português Luís Castro e encerrou os contratos com patrocinadores e busca novos parceiros para a camisa, bem como espaços para um centro de treinamento próprio.