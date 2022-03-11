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Botafogo e John Textor finalizam contrato da SAF e mais R$ 100 milhões são liberados

Todas as partes burocráticas são resolvidas e norte-americano assume, de fato, controle do Botafogo; contrato prevê entrada de mais R$ 100 milhões nos cofres do clube...

Publicado em 11 de Março de 2022 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 13:40
É oficial: John Textor é o dono do Botafogo. Todas as partes burocráticas para a venda de 90% da SAF foram resolvidas e o executivo assume, de fato, o controle do departamento de futebol do Alvinegro nesta sexta-feira. Por contrato, mais R$ 100 milhões serão injetados nos cofres do Glorioso.+ Com 'novo Cristiano Ronaldo', Botafogo inicia intercâmbios na base e contatos com clubes de John TextorO clube havia anunciado o fim do processo e a venda da SAF no último dia 3, mas ainda faltavam pequenos detalhes a serem resolvidos - nada de tão grande, pois John Textor já tomava decisões nos bastidores. Agora, tudo está resolvido e o norte-americano é oficialmente o dono do Alvinegro.
Como previsto em contrato, o Botafogo vai receber mais R$ 100 milhões, que serão utilizados para a contratação de jogadores e melhorias na estrutura. O processo para a entrada do dinheiro já foi iniciado, mas, por se tratar de uma alta quantia e que vem de outro país, não vem de 'forma instantânea' - como o 'Ge' informou e o L! confirmou.
Em fevereiro, durante a assinatura do contrato mútuo, John Textor já havia colocado R$ 50 milhões no Botafogo. À época, o dinheiro foi usado para pagar pendências com o elenco e dívidas a curto prazo. O executivo é obrigado a investir R$ 400 milhões no clube, mas pode colocar mais dinheiro se achar interessante e quiser tornar o Glorioso competitivo.
O norte-americano já começou a tomar decisões no Alvinegro. As chegadas de Lucas Piazon e Philipe Sampaio, por exemplo, têm anuência da Eagle Holding, empresa de John Textor. Luís Castro, futuro treinador do Glorioso, também foi contratado pelo executivo.
Crédito: DurcesioMello,presidente,eJohnTextor,donodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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