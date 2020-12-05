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Botafogo e Flamengo projetam clássico como pontapé inicial para sair da crise

Equipes fazem clássico pelo Campeonato Brasileiro pressionadas por resultados negativos recentes; jogo pode ser crucial para remontada no objetivo de cada time...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 06:00

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 06:00

Crédito: Arte Lance!
Nada como um clássico para tentar afastar (ou potencializar) um momento negativo. Neste sábado, Botafogo e Flamengo entram em campo no Estádio Nilton Santos, às 17h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, acompanhados de recentes resultados ruins. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
O Botafogo não sabe o que é vencer uma partida desde outubro. Na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro acumula atuações negativas e já está a cinco pontos do Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O sinal, mais do que nunca, é de alerta contra as últimas quatro posições na tabela.
Não apenas dentro de campo, mas o Glorioso também implode nos bastidores. O clássico contra o Rubro-Negro marca a reestreia de Eduardo Barroca, o quarto treinador do Alvinegro na temporada. Ramón Díaz, o nome anterior, foi demitido sem sequer estrear - estava se recuperando de uma cirurgia - com menos de um mês no cargo.Depois das eliminações para o São Paulo, na Copa do Brasil, e diante do Racing, na Libertadores, o Flamengo chega ao clássico em seu momento mais crítico da temporada. Além das quedas precoces nos mata-matas, o Rubro-Negro se distanciou da liderança, entrando nesta 24ª rodada a cinco pontos do Tricolor. Com Rogério Ceni, o time soma uma vitórias, três empates e duas derrotas.
Por outro lado, o treinador - que completa 25 dias no cargo este sábado - agora tem quase todo elenco à disposição. Thiago Maia e Gabriel Barbosa estão entregues ao DM, sendo que o camisa 9, com um desequilíbrio muscular, é dúvida. Além disso, o Campeonato Brasileiro passou a ser o único objetivo do Rubro-Negro até o fim da temporada e, após das eliminações recentes, jogadores e comissão técnica fizeram uma espécie de pacto pela conquista.
Mesmo em posições opostas e com objetivos completamente diferentes, Botafogo e Flamengo chegam para o clássico deste sábado com a mesma pressão por resultados a curto prazo. Uma vitória em um confronto contra um rival, é claro, pode mudar o rumo das ondas nos clubes.

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