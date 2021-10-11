Botafogo e EstrelaBet farão ação de incentivo à vacinação na partida contra o Cruzeiro

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo, juntamente com a EstrelaBet, anunciou que fará uma ação para incentivar a vacinação dos torcedores e telespectadores. A acompanha ocorre no jogo contra o Cruzeiro nesta terça-feira, às 21h30, no Independência, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. No confronto, a marca da patrocinadora estará estampada na posição master do uniforme alvinegro, enquanto nas mangas será aplicado a palavra "VACINE-SE". > LANCE! Rápido: Messi no top 5 da artilharia por seleções, Lakers e mais!- A questão da vacinação é muito importante para voltarmos a ter a torcida próxima aos jogadores e o Estádio Nilton Santos lotado. Sempre é muito bom quando nossos parceiros trazem ideias que vão além do campo - afirmou o Diretor de Negócios do Botafogo, Lênin Franco, ao site oficial do clube.

Inclusive, com a campanha, a EstrelaBet fará também uma promoção para os torcedores do Alvinegro Carioca. Os que postarem uma foto da carteira de vacinação completa e uma foto da aposta de R$10,00 ou mais para a partida com a hashtag #vacinaestrela, irão ganhar R$5,00 em créditos de aposta na casa.

> Veja a tabela da Série BVEJA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO NA ÍNTEGRA

O Botafogo e a EstrelaBet, patrocinadora oficial do Clube e o site de apostas esportivas que mais cresce no país, estão juntos para uma importante ação de conscientização.

Em uma parceria, Clube e Empresa desenvolveram uma campanha para incentivar a vacinação dos torcedores e telespectadores. Na partida contra o Cruzeiro, válida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá nesta terça-feira (12/10), às 21h30, no Estádio Independência, a marca estará estampada na posição master do uniforme alvinegro, enquanto nas mangas será aplicado a palavra "VACINE-SE".

A ação tem como objetivo incentivar os torcedores e espectadores a se vacinarem com as doses necessárias dos imunizantes contra a COVID-19.

João Gercozzi, CEO da EstrelaBet, pontuou: “Somos uma plataforma que vem crescendo cada vez mais ao longo dos últimos meses, o Botafogo faz parte desse crescimento e é muito importante para nós fazermos uma ação como essa, que ultrapassa as quatro linhas! Vacina não é aposta. Se você quer apostar, nossa plataforma da EstrelaBet está à disposição.”

O Diretor de Negócios do Botafogo, Lênin Franco, comentou: “A questão da vacinação é muito importante para voltarmos a ter a torcida próxima aos jogadores e o Estádio Nilton Santos lotado. Sempre é muito bom quando nossos parceiros trazem ideias que vão além do campo”