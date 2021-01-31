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futebol

Botafogo é derrotado em casa e Napoli conquista Brasileirão Feminino Série A2

No Nilton Santos, time catarinense vence equipe carioca mais uma vez e confirma título...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 20:10
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
No Nilton Santos, a Napoli voltou a vencer o Botafogo e conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. A equipe catarinense, que já havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, repetiu o placar no Rio de Janeiro e confirmou o título nacional. Já com a vantagem do jogo de ida, as visitantes abriram o placar no primeiro minuto de jogo com gol de Aninha e aumentaram o drama alvinegro. Já nos acréscimos da primeira etapa, o Botafogo empatou com Pepê e se manteve vivo na decisão.
Na etapa final, o Botafogo pressionou em busca do segundo gol, mas o time catarinense suportou a pressão e confirmou o título aos 38 minutos. Soraya balançou a rede alvinegra e anotou o tento da vitória. A Napoli conquistou o campeonato de forma invicta.

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