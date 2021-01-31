Botafogo é derrotado em casa e Napoli conquista Brasileirão Feminino Série A2

No Nilton Santos, a Napoli voltou a vencer o Botafogo e conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. A equipe catarinense, que já havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, repetiu o placar no Rio de Janeiro e confirmou o título nacional. Já com a vantagem do jogo de ida, as visitantes abriram o placar no primeiro minuto de jogo com gol de Aninha e aumentaram o drama alvinegro. Já nos acréscimos da primeira etapa, o Botafogo empatou com Pepê e se manteve vivo na decisão.