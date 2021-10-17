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Botafogo e Atlético-MG não saem do zero no primeiro jogo das quartas no Brasileirão sub-20

Equipes fazem jogo agitado no Nilton Santos; partida da volta será em Belo Horizonte...

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2021 às 18:48
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Tudo igual em um dos jogos mais aguardados da fase decisiva do Brasileirão sub-20. Na tarde deste domingo, Botafogo e Atlético-MG ficaram no empate sem gols no Estádio Nilton Santos pelo jogo de ida das quartas de final da competição de base.+ Jonathan Lemos volta com atuações sólidas e coloca dúvida em Enderson na lateral-direita do Botafogo
As equipes voltam a se encontrar na próxima sexta-feira no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. Qualquer novo empate no jogo da volta leva a decisão da vaga para os pênaltis. O time que vencer, obviamente, garante a classificação.
Em campo, uma partida agitada. O Atlético-MG criou oportunidades promissoras, mas parou em uma boa atuação da defesa do Botafogo. Reydson, zagueiro do Glorioso, chegou a tirar uma finalização do Galo em baixo da linha do gol.
O Botafogo, por sua vez, ficou na bronca com a arbitragem. Ainda no primeiro tempo, a equipe construiu uma jogada em que Ênio e Matheus Nascimento entraram sozinhos contra o goleiro, mas a arbitragem assinalou um impedimento - que não existiu. O time reclamou, mas de nada adiantou.

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