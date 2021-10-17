Botafogo e Atlético-MG não saem do zero no primeiro jogo das quartas no Brasileirão sub-20

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Tudo igual em um dos jogos mais aguardados da fase decisiva do Brasileirão sub-20. Na tarde deste domingo, Botafogo e Atlético-MG ficaram no empate sem gols no Estádio Nilton Santos pelo jogo de ida das quartas de final da competição de base.+ Jonathan Lemos volta com atuações sólidas e coloca dúvida em Enderson na lateral-direita do Botafogo

As equipes voltam a se encontrar na próxima sexta-feira no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. Qualquer novo empate no jogo da volta leva a decisão da vaga para os pênaltis. O time que vencer, obviamente, garante a classificação.

Em campo, uma partida agitada. O Atlético-MG criou oportunidades promissoras, mas parou em uma boa atuação da defesa do Botafogo. Reydson, zagueiro do Glorioso, chegou a tirar uma finalização do Galo em baixo da linha do gol.