Botafogo e Athletico não chegam a acordo por valores, e negociação por Matheus Babi complica

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Os dias que prometiam ser decisivos para o futuro de Matheus Babi ainda não trouxeram uma resposta sobre a transferência do atacante. Botafogo e Athletico Paranaense, equipe que está interessada no atleta, estão com dificuldade para chegar em um acordo no sentido de valores de transferência e o negócio entrou em compasso de espera.

O LANCE! apurou que as últimas horas foram de complicação. A expectativa de todos os envolvidos era que a transferência fosse resolvida nesta quarta-feira, mas Botafogo e Athletico Paranaense não chegaram a um consenso quanto ao valor que será pago pela transferência e a porcentagem dos direitos econômicos do atleta que o Alvinegro manterá.

Entre Athletico e Serra Macaense, equipe detentora dos direitos de Matheus Babi, está tudo certo: será pago 1 milhão de euros (R$ 8 milhões, na cotação atual) por 60% da "fatia" do atleta.O que separa a negociação de um aperto de mão é um acordo entre o Furacão e o Botafogo, que possui 40% de taxa de vitrine e tem peso na decisão do futuro do atleta. Inicialmente, o Athletico pagaria uma taxa entre R$ 2 a 3 milhões pelo jogador, além de manter uma porcentagem de venda futura do jogador para o Botafogo.