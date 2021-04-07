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Botafogo e Athletico não chegam a acordo por valores, e negociação por Matheus Babi complica

Conversas entre as duas equipes complicam nas últimas horas e transferência de atacante para o Furacão entra em compasso de espera...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 16:38
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Os dias que prometiam ser decisivos para o futuro de Matheus Babi ainda não trouxeram uma resposta sobre a transferência do atacante. Botafogo e Athletico Paranaense, equipe que está interessada no atleta, estão com dificuldade para chegar em um acordo no sentido de valores de transferência e o negócio entrou em compasso de espera.
O LANCE! apurou que as últimas horas foram de complicação. A expectativa de todos os envolvidos era que a transferência fosse resolvida nesta quarta-feira, mas Botafogo e Athletico Paranaense não chegaram a um consenso quanto ao valor que será pago pela transferência e a porcentagem dos direitos econômicos do atleta que o Alvinegro manterá.
Entre Athletico e Serra Macaense, equipe detentora dos direitos de Matheus Babi, está tudo certo: será pago 1 milhão de euros (R$ 8 milhões, na cotação atual) por 60% da "fatia" do atleta.O que separa a negociação de um aperto de mão é um acordo entre o Furacão e o Botafogo, que possui 40% de taxa de vitrine e tem peso na decisão do futuro do atleta. Inicialmente, o Athletico pagaria uma taxa entre R$ 2 a 3 milhões pelo jogador, além de manter uma porcentagem de venda futura do jogador para o Botafogo.
Sem nenhum acordo em nenhum desses pontos, a negociação recuou. Botafogo e Athletico terão uma nova "rodada de conversas" para que o Furacão chegue a um denominador que agrade o clube de General Severiano.

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